Україна отримає тисячі безпілотників від своїх партнерів
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна отримає тисячі безпілотників від своїх партнерів

Міноборони Британії
дрони

Британська влада передасть ЗСУ тисячі безпілотників як співлідерка великої міжнародної коаліції. Варто зазначити, що її співголовою також стане Латвія. 

“Коаліція дронів” для України. Перші подробиці

З заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Британії Грант Шаппс.

За його словами, офіційний Лондон разом з Латвією очолить велику коаліцію з надання Україні безпілотних літальних апаратів.

Я з гордістю оголошую, що Велика Британія і Латвія очолять міжнародну коаліцію з розбудови життєво важливих для України безпілотників. Разом ми надамо Україні можливості, необхідні їй для самозахисту і перемоги в цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки в своїх незаконних і варварських амбіціях.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Глава Міноборони Британії

Міністр також заявив, що його країна збільшить і впорядкує надання Україні Заходом FPV-дронів.

Грант Шаппс звернув увагу на те, що ці БПЛА підтвердили свою високу ефективність на фронті, адже вони надають операторам ситуаційну обізнаність для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів.

Що важливо розуміти, цей проєкт буде запущений з пакету щодо безпілотників вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про який прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив у січні цього року.

Що відомо про деталі угоди

Як зазначає Грант Шаппс, в межах цього пакету офіційний Лондон замовить для бійців ЗСУ тисячі дронів FPV, зокрема у британських виробників.

Він також озвучив прогноз, що це дасть поштовх розвитку галузі та сприятиме досягненню пріоритетного завдання прем'єр-міністра щодо зростання економіки.

Велика Британія продовжує робити все можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує — цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і виділили 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником БПЛА для України.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Глава Міноборони Британії

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Яку кількість дронів Shahed виготовляє Росія — дані аналітиків
Shahed
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ масовано атакує дронами і ракетами Дніпро. У місті лунають вибухи
Повітряні Сили ЗСУ
Дрони
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували російський ВДК "Цезар Куніков" — відео
Корабль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?