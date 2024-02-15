Україна отримає тисячі безпілотників від своїх партнерів

Британська влада передасть ЗСУ тисячі безпілотників як співлідерка великої міжнародної коаліції. Варто зазначити, що її співголовою також стане Латвія.

“Коаліція дронів” для України. Перші подробиці

З заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Британії Грант Шаппс.

За його словами, офіційний Лондон разом з Латвією очолить велику коаліцію з надання Україні безпілотних літальних апаратів.

Я з гордістю оголошую, що Велика Британія і Латвія очолять міжнародну коаліцію з розбудови життєво важливих для України безпілотників. Разом ми надамо Україні можливості, необхідні їй для самозахисту і перемоги в цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки в своїх незаконних і варварських амбіціях. Грант Шаппс Глава Міноборони Британії

Міністр також заявив, що його країна збільшить і впорядкує надання Україні Заходом FPV-дронів.

Грант Шаппс звернув увагу на те, що ці БПЛА підтвердили свою високу ефективність на фронті, адже вони надають операторам ситуаційну обізнаність для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів.

Що важливо розуміти, цей проєкт буде запущений з пакету щодо безпілотників вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про який прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив у січні цього року. Поширити

Що відомо про деталі угоди

Як зазначає Грант Шаппс, в межах цього пакету офіційний Лондон замовить для бійців ЗСУ тисячі дронів FPV, зокрема у британських виробників.

Він також озвучив прогноз, що це дасть поштовх розвитку галузі та сприятиме досягненню пріоритетного завдання прем'єр-міністра щодо зростання економіки.