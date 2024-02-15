Україна отримає тисячі безпілотників від своїх партнерів

Британська влада передасть ЗСУ тисячі безпілотників як співлідерка великої міжнародної коаліції. Варто зазначити, що її співголовою також стане Латвія.
“Коаліція дронів” для України. Перші подробиці
З заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Британії Грант Шаппс.
За його словами, офіційний Лондон разом з Латвією очолить велику коаліцію з надання Україні безпілотних літальних апаратів.
Міністр також заявив, що його країна збільшить і впорядкує надання Україні Заходом FPV-дронів.
Грант Шаппс звернув увагу на те, що ці БПЛА підтвердили свою високу ефективність на фронті, адже вони надають операторам ситуаційну обізнаність для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів.
Що відомо про деталі угоди
Як зазначає Грант Шаппс, в межах цього пакету офіційний Лондон замовить для бійців ЗСУ тисячі дронів FPV, зокрема у британських виробників.
Він також озвучив прогноз, що це дасть поштовх розвитку галузі та сприятиме досягненню пріоритетного завдання прем'єр-міністра щодо зростання економіки.
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