Яку кількість дронів Shahed виготовляє Росія — дані аналітиків

Номери у понад 1600 російських дронів зафіксовані на Shahed​-136 з маркуваннями "К", а понад 2600 – на дронах з маркуванням "Ы".

Як швидко Росія накопичує ударні дрони Shahed

У РФ йде доволі активне та масштабне накопичення літако-снарядів типу Shahed-136, які ворог виробляє самостійно з комплектів та готовими закуповує з Ірану.

Про це повідомляє Defense Express.

З власних джерел видання дізналося про поточні номери у Shaheds, які були збиті сьогодні, 11 лютого, уночі, коли ворог атакував 45 літако-снарядами, з яких було збито ПС ЗСУ 40 штук.

Загалом РФ у цій атаці використала Shaheds з маркуванням "К", номера яких перевалили за 1600, а також "Ы" з номерами понад 2600. Поширити

Нагадаємо, що "К" позначаються дрони вже російського виробництва, які мають свої особливості конструкції порівняно з іранськими дронами. А маркування "Ы" відповідає дрону іранського виробництва, але від першої версії "Герань-М", він відрізняється встановленням російської системи навігації.

Вперше інформація про їх використання з'явилась на початку липня 2023 року. Таким чином загалом за цей період ворог виготовив понад 1600 таких БПЛА та ще 2600 одиниць були отримані з Ірану у готовому вигляді, або зібрані з отриманих комплектів вже у РФ.

Тобто з умовного липня 2023 по майже середину січня 2024 року ворог запустив понад 3200 Shaheds, окрім першої версії з маркуванням "М", яка вже не фіксується.

Зазначимо, що темп їх виробництва у РФ станом на початок 2024 року оцінений у ГУР МОУ у межах 330-350 одиниць Shahed-136. Водночас до цієї цифри не є постійними, бо існують проблеми зі стабільним отриманням всіх вузлів й агрегатів, тому кожен окремий місяць показники можуть "стрибати".

Окрім того, на використання ворогомдронів Shahed вочевидь мають вплив погодні умови.

Якщо подивитися статистику за останні місяці, то, відповідно до зведень Повітряних сил ЗСУ, у грудні 2023 року — ворог запустив понад 600 літако-снарядів, що є рекордним показником. А у січні 2024 ворог — 274 Shahed, а за 11 днів лютого — 171 одиницю.

Чи відчуває Росія брак "Шахедів"

Останні атаки Росії з використанням невеликої кількості "Шахедів" не свідчать, що окупанти відчувають брак дронів-камікадзе іранської розробки.

Це абсолютно ні про що не говорить, це однозначно. Не можна стверджувати, що бракує ("Шахедів", — ред.). Як може бракувати, якщо у вересні було 500, потім знову сотні кожного місяця застосовують, — сказав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Речник як приклад назвав новорічну ніч, коли росіяни випустили близько 90 дронів-камікадзе по Україні, більшість з них збили сили ППО України.