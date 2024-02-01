Чи відчуває Росія брак "Шахедів" — відповідь ПС

Останні атаки Росії з використанням невеликої кількості "Шахедів" не свідчать, що окупанти відчувають брак дронів-камікадзе іранської розробки.
Чи відчуває Росія брак "Шахедів"
Речник як приклад назвав новорічну ніч, коли росіяни випустили близько 90 дронів-камікадзе по Україні, більшість з них збили сили ППО України.
Нічні обстріли України
В ніч на 1 лютого російські загарбники випустили по Україні чотири дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони України збили два "Шахеда".
Проте росіяни атакували також ракетами та артилерією, зокрема, прифронтові регіони. Так, у Херсоні частина жителів залишилася без світла через нічні обстріли. Тролейбуси не вийшли на маршрути через відключення світла.
Також пізно ввечері 31 січня окупанти вдарили по Харкову, зокрема, атакували цивільну інфраструктуру. Також росіяни скинули авіабомби на лікарню у Куп'янському районі.
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