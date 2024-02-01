Чи відчуває Росія брак "Шахедів" — відповідь ПС

Чи відчуває Росія брак "Шахедів"

Це абсолютно ні про що не говорить, це однозначно. Не можна стверджувати, що бракує ("Шахедів", — ред.). Як може бракувати, якщо у вересні було 500, потім знову сотні кожного місяця застосовують, — сказав він. Поширити

Речник як приклад назвав новорічну ніч, коли росіяни випустили близько 90 дронів-камікадзе по Україні, більшість з них збили сили ППО України.

Сьогодні вирішили чотири застосувати. Інколи навіть буває, що один-два застосовують вночі так, щоб перевірити нашу спроможність, і запускають їх в якості розвідувальної мішені для того, щоб побачити, як ми будемо реагувати на ту чи іншу загрозу, — додав Ігнат. Поширити

Нічні обстріли України

В ніч на 1 лютого російські загарбники випустили по Україні чотири дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони України збили два "Шахеда".

Проте росіяни атакували також ракетами та артилерією, зокрема, прифронтові регіони. Так, у Херсоні частина жителів залишилася без світла через нічні обстріли. Тролейбуси не вийшли на маршрути через відключення світла.

Також пізно ввечері 31 січня окупанти вдарили по Харкову, зокрема, атакували цивільну інфраструктуру. Також росіяни скинули авіабомби на лікарню у Куп'янському районі.