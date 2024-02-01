Испытывает ли Россия брак "Шахедов" — ответ ПС

Последние атаки России с использованием небольшого количества "Шахедов" не свидетельствуют, что оккупанты испытывают нехватку дронов-камикадзе иранской разработки.
Испытывает ли Россия нехватку "Шахедов"
Спикер в качестве примера назвал новогоднюю ночь, когда россияне выпустили около 90 дронов-камикадзе по Украине, большинство из них сбили силы ПВО Украины.
Ночные обстрелы Украины
В ночь на 1 февраля российские захватчики выпустили по Украине четыре дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны Украины сбили два "Шахеда".
Однако россияне атаковали также ракетами и артиллерией, в частности прифронтовые регионы. Так, в Херсоне часть жителей осталась без света из-за ночных обстрелов. Троллейбусы не вышли на маршруты из-за отключения света.
Также поздно вечером 31 января оккупанты ударили по Харькову, в частности, атаковали гражданскую инфраструктуру. Также россияне сбросили авиабомбы на больницу в Купянском районе.
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