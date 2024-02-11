Какое количество дронов Shahed производит Россия — данные аналитиков

Номера более 1600 российских дронов зафиксированы на Shahed-136 с маркировками "К", а более 2600 – на дронах с маркировкой "Ы".

Как быстро Россия накапливает ударные дроны Shahed

В РФ идет достаточно активное и масштабное накопление самолето-снарядов типа Shahed-136, которые враг производит самостоятельно из комплектов и готов закупает из Ирана.

Об этом сообщает Defense Express .

Из собственных источников издание узнало о текущих номерах в Shaheds, которые были сбиты сегодня, 11 февраля, ночью, когда враг атаковал 45 самолето-снарядами, из которых было сбито ПС ВСУ 40 штук.

В общей сложности РФ в этой атаке использовала Shaheds с маркировкой "К", номера которых перевалили за 1600, а также "Ы" с номерами свыше 2600. Поделиться

Напомним, что "К" сказываются дроны уже российского производства, имеющие свои особенности конструкции по сравнению с иранскими дронами. А маркировка "Ы" соответствует дрону иранского производства, но от первой версии "Герань-М" он отличается установлением российской системы навигации.

Впервые информация по их использованию появилась в начале июля 2023 года. Таким образом, за этот период враг изготовил более 1600 таких БПЛА и еще 2600 единиц были получены из Ирана в готовом виде, или собраны из полученных комплектов уже в РФ.

То есть с условного июля 2023 года по почти середину января 2024 года враг запустил более 3200 Shaheds, кроме первой версии с маркировкой "М", которая уже не фиксируется.

Отметим, что темп их производства в РФ по состоянию на начало 2024 оценен в ГУР МОУ в пределах 330-350 единиц Shahed-136. В то же время к этой цифре не постоянны, потому что существуют проблемы со стабильным получением всех узлов и агрегатов, поэтому каждый отдельный месяц показатели могут "прыгать".

Кроме того, на использование врагом дронов Shahed явно оказывают влияние погодные условия.

Если посмотреть статистику за последние месяцы, то, согласно сводам Воздушных сил ВСУ, в декабре 2023 года — враг запустил более 600 самолето-снарядов, что является рекордным показателем. А в январе 2024 года враг — 274 Shahed, а за 11 дней февраля — 171 единицу.

Испытывает ли Россия нехватку "Шахедов"

Последние атаки России с использованием небольшого количества "Шахедов" не свидетельствуют, что оккупанты испытывают нехватку дронов-камикадзе иранской разработки.

Это совершенно ни о чем не говорит, это однозначно. Нельзя утверждать, что не хватает ("Шахедов", — ред.). Как может не хватать, если в сентябре было 500, потом снова сотни каждый месяц применяют, — сказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Спикер в качестве примера назвал новогоднюю ночь, когда россияне выпустили около 90 дронов-камикадзе по Украине, большинство из них сбили силы ПВО Украины.