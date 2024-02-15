Украина получит тысячи беспилотников от своих партнеров

Британская власть передаст ВСУ тысячи беспилотников как лидер крупной международной коалиции. Следует отметить, что ее сопредседателем также станет Латвия.

"Коалиция дронов" для Украины. Первые подробности

С заявлением выступил глава Минобороны Британии Грант Шаппс.

По его словам, официальный Лондон вместе с Латвией возглавит большую коалицию по предоставлению Украине беспилотных летательных аппаратов.

Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия возглавят международную коалицию по развитию жизненно важных для Украины беспилотников. Вместе мы предоставим Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях. Грант Шаппс Глава Минобороны Британии

Министр также заявил, что его страна увеличит и упорядочит предоставление Украине Западом FPV-дронов.

Грант Шаппс обратил внимание на то, что эти БПЛА подтвердили свою высокую эффективность на фронте, ведь они предоставляют операторам ситуационную осведомленность для поражения вражеских позиций, бронетехники и кораблей.

Что важно понимать, этот проект будет запущен из пакета по беспилотникам стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов, о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе этого года. Поделиться

Что известно о деталях сделки

Как отмечает Грант Шаппс, в рамках этого пакета официальный Лондон закажет для бойцов ВСУ тысячи дронов FPV, в том числе у британских производителей.

Он также озвучил прогноз, что это даст толчок развитию отрасли и будет способствовать достижению приоритетной задачи премьер-министра по росту экономики.