Украина получит тысячи беспилотников от своих партнеров
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит тысячи беспилотников от своих партнеров

Минобороны Британии
дроны
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Британская власть передаст ВСУ тысячи беспилотников как лидер крупной международной коалиции. Следует отметить, что ее сопредседателем также станет Латвия.

"Коалиция дронов" для Украины. Первые подробности

С заявлением выступил глава Минобороны Британии Грант Шаппс.

По его словам, официальный Лондон вместе с Латвией возглавит большую коалицию по предоставлению Украине беспилотных летательных аппаратов.

Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия возглавят международную коалицию по развитию жизненно важных для Украины беспилотников. Вместе мы предоставим Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Глава Минобороны Британии

Министр также заявил, что его страна увеличит и упорядочит предоставление Украине Западом FPV-дронов.

Грант Шаппс обратил внимание на то, что эти БПЛА подтвердили свою высокую эффективность на фронте, ведь они предоставляют операторам ситуационную осведомленность для поражения вражеских позиций, бронетехники и кораблей.

Что важно понимать, этот проект будет запущен из пакета по беспилотникам стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов, о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе этого года.

Что известно о деталях сделки

Как отмечает Грант Шаппс, в рамках этого пакета официальный Лондон закажет для бойцов ВСУ тысячи дронов FPV, в том числе у британских производителей.

Он также озвучил прогноз, что это даст толчок развитию отрасли и будет способствовать достижению приоритетной задачи премьер-министра по росту экономики.

Великобритания продолжает делать все возможное, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается – в этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и выделили 200 миллионов фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком БПЛА для Украины.

Грант Шаппс

Грант Шаппс

Глава Минобороны Британии

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