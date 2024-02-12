РФ массированно атакует дронами и ракетами Днепр. В городе раздаются взрывы

Атака дронов РФ на Днепр: что известно

В 22:16 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о движении дронов в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Через 13 минут они отметили, что несколько групп ударных БПЛА двигаются по территории Днепропетровщины курсом на Днепр.

В 22:43 жителей Днепра призвали пройти в укрытие, затем находиться в безопасности также призвали украинцев в Запорожье и Кривом Роге.

Около 23:00 военные предупредили о новой группе "шахедов", летящих на Днепропетровщину из Херсона.

В 23:10 в Днепре слышны взрывы. Воздушные силы отмечают, что атака дронов продолжается.

Кроме того, существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

В 23.48 стало известно, что атака российских дронов на Днепр продолжается.

РФ ищет новую тактику атак дронами по Украине

Последние дроновые атаки России по Украине проходили с применением новых тактических приемов.

По ее словам, продвижение "Шахедов" сейчас происходит меньшими группами.