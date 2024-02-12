РФ массированно атакует дронами и ракетами Днепр. В городе раздаются взрывы

Вечером 12 февраля российские оккупационные войска приступили к атаке Днепра ударными беспилотными летательными аппаратами.
Атака дронов РФ на Днепр: что известно
В 22:16 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о движении дронов в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.
Через 13 минут они отметили, что несколько групп ударных БПЛА двигаются по территории Днепропетровщины курсом на Днепр.
В 22:43 жителей Днепра призвали пройти в укрытие, затем находиться в безопасности также призвали украинцев в Запорожье и Кривом Роге.
Около 23:00 военные предупредили о новой группе "шахедов", летящих на Днепропетровщину из Херсона.
В 23:10 в Днепре слышны взрывы. Воздушные силы отмечают, что атака дронов продолжается.
Кроме того, существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
В 23.48 стало известно, что атака российских дронов на Днепр продолжается.
РФ ищет новую тактику атак дронами по Украине
Последние дроновые атаки России по Украине проходили с применением новых тактических приемов.
По ее словам, продвижение "Шахедов" сейчас происходит меньшими группами.
Последние волны ударов состоят из 2-8 дронов, этой ночью насчитали до 14-ти. Но именно такое направление "Шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот, обильно сосредоточенное, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные акции, — отметила Гуменюк.
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