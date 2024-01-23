В Днепропетровской области ликвидировали 3 БПЛА армии РФ

В Днепропетровской области команда взрывотехников Нацполиции обезвредила 3 дрона преступной армии РФ. Один из них пытался атаковать группу правоохранителей.

Что известно об обезвреживании дронов армии РФ в Днепропетровской области

По информации представителей Нацполиции, правоохранители направлялись на место попадания в результате обстрела преступной армии РФ в Марганецкой общине, где вражеский дрон попал в машину и ранения получили двое детей.

Беспилотник врага, преследовавший полицейский автомобиль, зацепился за верхушки деревьев. Однако, поскольку поблизости были жилые дома, взрывоопасный груз пришлось транспортировать около километра в поле и уничтожить, - отмечают правоохранители. Поделиться

В тот день полицейские уничтожили еще два российских беспилотника с самодельными взрывными устройствами.

Также по информации представителей командования Воздушных сил "Восток", в Днепре днем, 23 января, был слышен звук взрыва.

По словам местных жителей, сегодня около 16.10 в Днепре был слышен звук взрыва.

По данным Воздушного командования "Восток", в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Что известно об атаках армии РФ по спасателям ГСЧС

По информации представителей ГСЧС, в течение вторника, 23 января, преступная армия РФ трижды атаковала спасатели.

В службе сообщили, что утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова.

В Херсонской области спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы.

В результате данной атаки пострадал командир отделения ГСЧС.

Сейчас он находится в больнице. Также повреждена автоцистерна, - отмечают представители ГСЧС. Поделиться

В Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелся служебный автомобиль, в помещении же повреждены окна.