В Днепропетровской области ликвидировали 3 БПЛА армии РФ

В Днепропетровской области команда взрывотехников Нацполиции обезвредила 3 дрона преступной армии РФ. Один из них пытался атаковать группу правоохранителей.
Что известно об обезвреживании дронов армии РФ в Днепропетровской области
По информации представителей Нацполиции, правоохранители направлялись на место попадания в результате обстрела преступной армии РФ в Марганецкой общине, где вражеский дрон попал в машину и ранения получили двое детей.
В тот день полицейские уничтожили еще два российских беспилотника с самодельными взрывными устройствами.
Также по информации представителей командования Воздушных сил "Восток", в Днепре днем, 23 января, был слышен звук взрыва.
По словам местных жителей, сегодня около 16.10 в Днепре был слышен звук взрыва.
По данным Воздушного командования "Восток", в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Что известно об атаках армии РФ по спасателям ГСЧС
По информации представителей ГСЧС, в течение вторника, 23 января, преступная армия РФ трижды атаковала спасатели.
В службе сообщили, что утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова.
В Херсонской области спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы.
В результате данной атаки пострадал командир отделения ГСЧС.
В Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелся служебный автомобиль, в помещении же повреждены окна.
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