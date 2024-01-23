У Дніпропетровській області ліквідували 3 БпЛА армії РФ

У Дніпропетровській області команда вибухотехніків Нацполіції знешкодила 3 дрони злочинної армії РФ. Один з них намагався атакувати групу правоохоронців.

Що відомо про знешкодження дронів армії РФ у Дніпропетровській області

За інформацією представників Нацполіції, правоохоронці прямували на місце влучання внаслідок обстрілу злочинної армїі РФ у Марганецькій громаді, де ворожий дрон влучив в автівку і поранення отримали двоє дітей.

Безпілотник ворога, який переслідував поліцейське авто, зачепився за верхівки дерев. Проте оскільки поблизу були житлові будинки, вибухонебезпечний вантаж довелося транспортувати близько кілометра в поле та знищити, - зазначають правоохоронці. Поширити

Того дня поліцейські знищили ще два російські безпілотники з саморобними вибуховими пристроями.

Також за інформацією представників командування Повітряних сил “Схід”, у Дніпрі вдень, 23 січня, було чутно звук вибуху.

За словами місцевих жителів, сьогодні близько 16:10 в Дніпрі було чути звук вибуху.

За даними Повітряного командування "Схід", в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Що відомо про атаки армії РФ по рятувальниках ДСНС

За інформацією представників ДСНС, протягом вівторка, 23 січня, злочинна армія РФ тричі атакувала підрозділи рятувальників.

В службі повідомили, що зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова.

На Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси.

В результаті даної атаки постраждав командир відділення ДСНС.

Наразі він у лікарні. Також пошкоджено автоцистерну, - зазначають представники ДСНС. Поширити

У Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні ж пошкоджено вікна.