РФ масовано атакує дронами і ракетами Дніпро. У місті лунають вибухи

Атака дронів РФ на Дніпро: що відомо

О 22:16 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух дронів в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.

За 13 хвилин вони зазначили, що декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Дніпропетровщини курсом на Дніпро.

О 22:43 жителей Дніпра закликали пройти в укриття, згодом перебувати у безпеці також закликали українців у Запоріжжі та Кривому Розі.

Близько 23:00 військові попередили про нову групу "шахедів", які летять на Дніпропетровщину з Херсонщини.

О 23:10 у Дніпрі чутно вибухи. Повітряні сили зазначають, що атака дронів триває.

Крім того, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

О 23.48 стало відомо, що атака російських дронів на Дніпро продовжується.

РФ шукає нову тактику атак дронами по Україні

Останні дронові атаки Росії по Україні проходили з застосуванням нових тактичних прийомів.

За її словами, просування "Шахедів" зараз відбувається меншими групами.