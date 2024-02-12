РФ масовано атакує дронами і ракетами Дніпро. У місті лунають вибухи

Ввечері 12 лютого російські окупаційні війська розпочали атаку Дніпра ударними безпілотними літальними апаратами.
Атака дронів РФ на Дніпро: що відомо
О 22:16 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух дронів в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.
За 13 хвилин вони зазначили, що декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Дніпропетровщини курсом на Дніпро.
О 22:43 жителей Дніпра закликали пройти в укриття, згодом перебувати у безпеці також закликали українців у Запоріжжі та Кривому Розі.
Близько 23:00 військові попередили про нову групу "шахедів", які летять на Дніпропетровщину з Херсонщини.
О 23:10 у Дніпрі чутно вибухи. Повітряні сили зазначають, що атака дронів триває.
Крім того, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
О 23.48 стало відомо, що атака російських дронів на Дніпро продовжується.
РФ шукає нову тактику атак дронами по Україні
Останні дронові атаки Росії по Україні проходили з застосуванням нових тактичних прийомів.
За її словами, просування "Шахедів" зараз відбувається меншими групами.
Останні хвилі ударів складаються з 2-8 дронів, цієї ночі нарахували до 14-ти. Але саме таке спрямування "Шахедів" досить розгалужене, або навпаки — рясно зосереджене, як це було по Одеській області, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування, для того, щоб спланувати майбутні потужні акції, — зазначила Гуменюк.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-