Російські системи РЕБ не здатні впоратися з українськими безпілотниками — Forbes

Російські системи РЕБ не здатні впоратися з українськими безпілотниками

За відсутності американської допомоги та критичного зменшення кількості боєприпасів Україні довелося пристосовуватися до ситуації, використовуючи тисячі безпілотників з вибухівкою, які вражають російську техніку і навіть переслідують і підривають окремих російських солдатів. До грудня в Україні будували близько 50 тисяч БПЛА на місяць за ціною в кілька сотень доларів за штуку.

На сьогоднішній день БПЛА, можливо, є найбільш смертоносною зброєю в українському арсеналі, і росіяни це знають. Тому вони встановлюють радіоперешкоди на все більше і більше транспортних засобів. Теоретично, глушилка має блокувати радіосигнал між БПЛА та його оператором, збиваючи безпілотник з курсу.

Проблема для росіян полягає в тому, що їхні глушилки просто не працюють. Перше покоління РЕБ, РП-377, здебільшого не зупиняло БПЛА. Тепер не спрацьовує і друге покоління - "Волнорез". Залишається відкритим питання, чи зможе третє покоління перехоплювачів, "Санія", перевершити своїх попередників. Справедливо буде сказати, що для багатьох російських військ в Україні це питання є екзистенціальним, - пише видання. Поширити

Так, на початку війни Кремль використовував переносні радіоперешкоди РП-377, які були розроблені для захисту російських військ у Сирії від бомб, що підриваються за допомогою радіозв'язку. Перевага РП-377 полягала в тому, що вони були доступні у досить великій кількості.

РП-377 - це ранцева система: вона живиться від портативних акумуляторів, а не від двигуна транспортного засобу. Тому, коли RP-377 намагається глушити кілька частот - режим роботи, що вимагає багато енергії - він жертвує дальністю дії.

Так, український БПЛА може осліпнути, коли він прямує до своєї цілі. Але він сліпне, коли вже знаходиться на курсі для нищівного удару. Поширити

Коли недоліки РП-377 стали очевидними, Кремль почав встановлювати все більше і більше спеціально створених, встановлюваних на транспортні засоби перешкод "Волнорез", які мають радіус дії 800 м.

Але "Волнорез" марний, якщо його неправильно встановити, і багато з них зроблені дуже погано. Також глушилки "Волнорез" схильні до перегріву, а їхні антени залишають мертву зону в конусі над перешкодами, кажуть експерти.

Тож тепер росіяни відмовляються від своїх практично нових станцій "Волнорез", які ще кілька місяців тому були найсучаснішими, і замінюють їх ще новішими станціями "Санія", які теоретично мають радіус дії майже півтора кілометри.