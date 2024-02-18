Российские системы РЭБ не способны справиться с украинскими беспилотниками — Forbes

Российские системы РЭБ не способны справиться с украинскими беспилотниками

В отсутствие американской помощи и критического уменьшения количества боеприпасов Украине пришлось приспосабливаться к ситуации, используя тысячи беспилотников со взрывчаткой, которые поражают российскую технику и даже преследуют и подрывают отдельных российских солдат. До декабря в Украине строили около 50 тысяч БПЛА в месяц по цене в несколько сот долларов за штуку.

На сегодняшний день БПЛА, возможно, самое смертоносное оружие в украинском арсенале, и россияне это знают. Поэтому они устанавливают радиопомехи на все большее и большее количество транспортных средств. Теоретически глушилка должна блокировать радиосигнал между БПЛА и его оператором, сбивая беспилотник с курса.

Проблема для россиян состоит в том, что их глушилки просто не работают. Первое поколение РЭБ, РП-377, в большинстве своем не останавливало БПЛА. Теперь не срабатывает и второе поколение — "Волнорез". Остается открытым вопрос, сможет ли третье поколение перехватчиков "Сания" превзойти своих предшественников. Справедливо будет сказать, что для многих российских войск в Украине этот вопрос экзистенциальный, — пишет издание. Поделиться

Так, в начале войны Кремль использовал переносные радиопомехи РП-377, которые были разработаны для защиты российских войск в Сирии от взрываемых бомб посредством радиосвязи. Преимущество РП-377 заключалось в том, что они были доступны в достаточно большом количестве.

РП-377 — это ранцевая система: она питается от портативных аккумуляторов, а не от двигателя транспортного средства. Поэтому, когда RP-377 пытается глушить несколько частот — режим работы, требующий много энергии — он жертвует дальностью действия.

Да, украинский БПЛА может ослепнуть, когда он направляется к своей цели. Но он слепнет, когда уже находится на курсе для сокрушительного удара. Поделиться

Когда недостатки РП-377 стали очевидными, Кремль начал устанавливать все больше и больше специально созданных, устанавливаемых на транспортные средства помех "Волнорез", имеющих радиус действия 800 м.

Но "Волнорез" бесполезен, если его неправильно установить, и многие из них сделаны очень плохо. Также глушилки Волнорез склонны к перегреву, а их антенны покидают мертвую зону в конусе над препятствиями, говорят эксперты.

Теперь россияне отказываются от своих практически новых станций "Волнорез", которые еще несколько месяцев назад были самыми современными, и заменяют их еще более новыми станциями "Сания", которые теоретически имеют радиус действия почти полтора километра.