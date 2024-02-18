Российские системы РЭБ не способны справиться с украинскими беспилотниками — Forbes

Ни первое, ни второе поколение российских РЭБ не способно заглушить украинские БПЛА.
Российские системы РЭБ не способны справиться с украинскими беспилотниками
В отсутствие американской помощи и критического уменьшения количества боеприпасов Украине пришлось приспосабливаться к ситуации, используя тысячи беспилотников со взрывчаткой, которые поражают российскую технику и даже преследуют и подрывают отдельных российских солдат. До декабря в Украине строили около 50 тысяч БПЛА в месяц по цене в несколько сот долларов за штуку.
На сегодняшний день БПЛА, возможно, самое смертоносное оружие в украинском арсенале, и россияне это знают. Поэтому они устанавливают радиопомехи на все большее и большее количество транспортных средств. Теоретически глушилка должна блокировать радиосигнал между БПЛА и его оператором, сбивая беспилотник с курса.
Так, в начале войны Кремль использовал переносные радиопомехи РП-377, которые были разработаны для защиты российских войск в Сирии от взрываемых бомб посредством радиосвязи. Преимущество РП-377 заключалось в том, что они были доступны в достаточно большом количестве.
РП-377 — это ранцевая система: она питается от портативных аккумуляторов, а не от двигателя транспортного средства. Поэтому, когда RP-377 пытается глушить несколько частот — режим работы, требующий много энергии — он жертвует дальностью действия.
Когда недостатки РП-377 стали очевидными, Кремль начал устанавливать все больше и больше специально созданных, устанавливаемых на транспортные средства помех "Волнорез", имеющих радиус действия 800 м.
Но "Волнорез" бесполезен, если его неправильно установить, и многие из них сделаны очень плохо. Также глушилки Волнорез склонны к перегреву, а их антенны покидают мертвую зону в конусе над препятствиями, говорят эксперты.
Теперь россияне отказываются от своих практически новых станций "Волнорез", которые еще несколько месяцев назад были самыми современными, и заменяют их еще более новыми станциями "Сания", которые теоретически имеют радиус действия почти полтора километра.
Ставки не могут быть выше. Если "Сании" будут хорошо сделаны и достаточно мощны, и действительно обеспечат надежную защиту, они могут начать нивелировать преимущество Украины в использовании беспилотников, которое является одним из немногих преимуществ, — отмечает Forbes.
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