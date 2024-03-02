У районі Санкт-Петербурга лунали вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО
Категорія
Події
Дата публікації

У районі Санкт-Петербурга лунали вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО

Санкт-Петербург
Read in English
Джерело:  online.ua

У Ленінградській області РФ ввечері 2 березня лунали вибухи. В аеропорту Пулково було введено план "Килим" через загрозу безпілотників.

Вибухи у Ленінградській області

Російські Телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляють про вибухи над Ленінградською областю. Попередньо, нібито спрацювала система ППО, в аеропорту Пулково Санкт-Петербурга введено режим "Килим".

Повідомляється, що два гучних вибухи були чутні в районі порту Бронка на Фінській затоці, також місцеві жителі кажуть, що в небі було видно яскраві спалахи.

Пізніше аеропорт Пулково відновив прийом та випуск повітряних суден.

Також губернатор області повідомив, що у Ломоносовському районі Ленінградської області нібито спрацювали сили ППО. Повітряні цілі нібито були уражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

Атака дронів на Санкт-Петербург

Вранці 2 березня у Красногвардійському районі Санкт-Петербурга внаслідок невідомого "інциденту" постраждали дві будівлі, повідомив губернатор міста Олександр Бєглов.

У російських Telegram-каналах перед цим поширили інформацію про те, що місто нібито атакував український безпілотник.

За словами росіян, ймовірною ціллю нібито була нафтобаза на північний схід від Санкт-Петербурга, менш ніж за кілометр від місця "інциденту".

На кадрах, опублікованих в ЗМІ, видно пошкоджені балкони багатоповерхового житлового будинку та, як стверджують автори, уламки дрона.

За допомогою звернулося нібито шість людей, одну людину госпіталізували, повідомило російське державне агентство ТАСС.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розробила власну далекобійну зброю для ударів по Москві та Санкт-Петербургу — The Times
Дрон ЗСУ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Санкт-Петербурзі спалахнув російський криголам "Єрмак" — відео
Корабль
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російська ППО збила дрон над будинком у Санкт-Петербурзі — відео
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?