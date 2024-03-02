У районі Санкт-Петербурга лунали вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО

У Ленінградській області РФ ввечері 2 березня лунали вибухи. В аеропорту Пулково було введено план "Килим" через загрозу безпілотників.

Вибухи у Ленінградській області

Російські Телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляють про вибухи над Ленінградською областю. Попередньо, нібито спрацювала система ППО, в аеропорту Пулково Санкт-Петербурга введено режим "Килим".

Повідомляється, що два гучних вибухи були чутні в районі порту Бронка на Фінській затоці, також місцеві жителі кажуть, що в небі було видно яскраві спалахи.

Пізніше аеропорт Пулково відновив прийом та випуск повітряних суден.

Також губернатор області повідомив, що у Ломоносовському районі Ленінградської області нібито спрацювали сили ППО. Повітряні цілі нібито були уражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.

Атака дронів на Санкт-Петербург

Вранці 2 березня у Красногвардійському районі Санкт-Петербурга внаслідок невідомого "інциденту" постраждали дві будівлі, повідомив губернатор міста Олександр Бєглов.

У російських Telegram-каналах перед цим поширили інформацію про те, що місто нібито атакував український безпілотник.

За словами росіян, ймовірною ціллю нібито була нафтобаза на північний схід від Санкт-Петербурга, менш ніж за кілометр від місця "інциденту".

На кадрах, опублікованих в ЗМІ, видно пошкоджені балкони багатоповерхового житлового будинку та, як стверджують автори, уламки дрона.

За допомогою звернулося нібито шість людей, одну людину госпіталізували, повідомило російське державне агентство ТАСС.