У районі Санкт-Петербурга лунали вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО

У Ленінградській області РФ ввечері 2 березня лунали вибухи. В аеропорту Пулково було введено план "Килим" через загрозу безпілотників.
Вибухи у Ленінградській області
Російські Телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомляють про вибухи над Ленінградською областю. Попередньо, нібито спрацювала система ППО, в аеропорту Пулково Санкт-Петербурга введено режим "Килим".
Повідомляється, що два гучних вибухи були чутні в районі порту Бронка на Фінській затоці, також місцеві жителі кажуть, що в небі було видно яскраві спалахи.
Пізніше аеропорт Пулково відновив прийом та випуск повітряних суден.
Також губернатор області повідомив, що у Ломоносовському районі Ленінградської області нібито спрацювали сили ППО. Повітряні цілі нібито були уражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки.
Атака дронів на Санкт-Петербург
Вранці 2 березня у Красногвардійському районі Санкт-Петербурга внаслідок невідомого "інциденту" постраждали дві будівлі, повідомив губернатор міста Олександр Бєглов.
У російських Telegram-каналах перед цим поширили інформацію про те, що місто нібито атакував український безпілотник.
За словами росіян, ймовірною ціллю нібито була нафтобаза на північний схід від Санкт-Петербурга, менш ніж за кілометр від місця "інциденту".
На кадрах, опублікованих в ЗМІ, видно пошкоджені балкони багатоповерхового житлового будинку та, як стверджують автори, уламки дрона.
За допомогою звернулося нібито шість людей, одну людину госпіталізували, повідомило російське державне агентство ТАСС.
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