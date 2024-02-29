У Санкт-Петербурзі спалахнув російський криголам "Єрмак" — відео

У порту Санкт-Петербурга почалася пожежа на російському криголамі "Єрмак". Судно нібито планували утилізувати.
Що відомо про пожежу на криголамі "Єрмак"
За інформацією російського відомства, криголам, на якому почалася пожежа, пришвартований у Великому порту Санкт-Петербурга.
У МНС уточнили, що судно вже не експлуатують і воно підлягає утилізації.
Займання почалося на першій та другій палубах. Постраждалих начебто немає. При цьому в мережі уточнюють, що пожежа сталася на фоні зварювальних робіт.
Знищення російських кораблів
Станом на ранок 29 лютого, ЗСУ знищили 25 катерів або кораблів РФ та 1 підводний човен.
14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель «Цезар Куніков» поблизу Алупки у Криму.
31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 «Івановець» на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель «Новочеркаськ» був уражений ракетами «Storm Shadow».
13 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по Севморзаводу було уражено підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».
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