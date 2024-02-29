У Санкт-Петербурзі спалахнув російський криголам "Єрмак" — відео

У порту Санкт-Петербурга почалася пожежа на російському криголамі "Єрмак". Судно нібито планували утилізувати.

Що відомо про пожежу на криголамі "Єрмак"

За інформацією російського відомства, криголам, на якому почалася пожежа, пришвартований у Великому порту Санкт-Петербурга.

У МНС уточнили, що судно вже не експлуатують і воно підлягає утилізації.

Займання почалося на першій та другій палубах. Постраждалих начебто немає. При цьому в мережі уточнюють, що пожежа сталася на фоні зварювальних робіт.

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