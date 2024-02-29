В Санкт-Петербурге вспыхнул российский ледокол "Ермак" – видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Санкт-Петербурге вспыхнул российский ледокол "Ермак" – видео

Корабль
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Источник:  online.ua

В порту Санкт-Петербурга начался пожар на русском ледоколе "Ермак". Судно планировали утилизировать.

Что известно о пожаре на ледоколе "Ермак"

По информации российского ведомства, ледоколам, на котором начался пожар, пришвартован в Большом порту Санкт-Петербурга.

В МЧС уточнили, что судно уже не эксплуатируется и подлежит утилизации.

Возгорание началось на первой и второй палубах. Пострадавших вроде бы нет. При этом в сети уточняют, что пожар произошел на фоне сварочных работ.

Уничтожение российских кораблей

По состоянию на утро 29 февраля, ВСУ уничтожили 25 катеров или кораблей РФ и 1 подлодку.

14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль «Цезарь Куников» вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 «Ивановец» на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 — большой десантный корабль «Новочеркасск» был поражен ракетами «Storm Shadow».

13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка «Ростов-на-Дону» и крупный десантный корабль «Минск».

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