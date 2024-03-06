У російській Туві стався вибух на ТЕЦ. Постраждало понад 10 людей

6 березня в російській республіці Тува стався вибух на ТЕЦ. Загиблих немає, але відомо про щонайменше 18 постраждалих.

Що відомо про вибух на ТЕЦ у РФ

Голова республіки Владислав Ховалиг зазначив, що наразі причини НП на Шагонарській ТЕЦ встановлюються. На місці працюють оперативні служби, будівля оточена.

Після вибуху на Шагонарській ТЕЦ у Туві госпіталізовано 18 осіб, 6 перебувають у тяжкому стані, 9 — у стані середньої тяжкості, ведуться пошуки ще трьох.

Створюємо оперативний штаб. Куди увійдуть керівництво МНС, МВС, Росгвардії, регіональних МОЗ, МінЖКГ, Мінпаливенерго, Служби ДО та НС. Мобілізуємо аварійні бригади для усунення наслідків, — зазначив голова республіки. Поширити

Крім того, місцеві ЗМІ повідомили, що усі 4 котли на Шагонарській ТЕЦ не постраждали та перебувають у робочому стані. Наразі центральне опалення відключено через аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас у республіці порушили кримінальну справу за фактом аварії на ТЕЦ та запровадили режим надзвичайної ситуації у Туві.

Що відомо про вибухи на території РФ

Раніше в ГУР підтвердили вибух на мосту у Самарській області. Залізничний міст через річку Чапаєвка в Самарській області був виведений з ладу. Вибух стався приблизно о 6:00 4 березня, внаслідок чого силові конструкції мосту були пошкоджені. Тому рух через переправу, якою перевозили боєприпаси, призупинено.

За даними розвідки, залізничний міст використовувався окупантами для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, виготовлених на заводі АТ "Полімєр" у місті Чапаєвськ Самарської області.

Окрім цього в Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, яка живить оборонні заводи. Вибух стався в ніч на 2 березня.

Російські ЗМІ повідомляли, що ймовірний вибух стався на вулиці Шефській біля підстанції "Калінінська". Вони стверджували, що його викликало коротке замикання, яке пошкодило один з трансформаторів. Однак у мережі повідомляли, що поруч зі станцією виявлено саморобний вибуховий пристрій.