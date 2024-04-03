Россияне жалуются на отсутствие света и воды после "бавовни" в Санкт-Петербурге
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на отсутствие света и воды после "бавовни" в Санкт-Петербурге

хлопок
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Источник:  online.ua

В одном из районов Санкт-Петербурга жителям выключили свет и воду после резкого звука ночью.

Что известно о "бавовне" в Санкт-Петербурге

Жители Красногвардейского района Петербурга сообщают об отключении электричества после резкого звука ночью.

Как рассказывают местные в 2:53, в Красногвардейском районе был слышен сильный взрыв, после чего отключилось электричество и вода в нескольких домах.

По состоянию на 6:45 электричества и воды не было.

В соцсетях местные районы активно обсуждают ночной инцидент. Там же один из участников поделился дозвонившейся до 004 информацией.

Просто сказали, что произошла авария на подстанции, которая будет устранена до 6 утра, — поделился местный.

Кроме того, света также нет и в Токсовском районе с 3 часов ночи. Там также сообщают об аварии на сетях 35 кВт.

Что известно о предыдущих "блэкаутах" в Санкт-Петербурге

24 сентября 2023 года в российском Санкт-Петербурге местные жители сообщили о блекауте — на некоторых улицах полностью исчез свет. Также электричества некоторое время не было в аэропорту Пулково.

Тогда полностью без электричества оказались улицы Первомайская, Пушкинская, Валдайская, Витебский проспект, Шушары. Также частично нет света в столичном районе Санкт-Петербурга.

На улицах не работали светофоры и магазины. Тогда в аварийных службах города сказали местным жителям, что якобы производят ремонтные работы и завершат их поздно ночью.

Однако местные жители сообщали, что видели вспышку в небе и слышали хлопок.

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