Россияне жалуются на отсутствие света и воды после "бавовни" в Санкт-Петербурге

В одном из районов Санкт-Петербурга жителям выключили свет и воду после резкого звука ночью.
Что известно о "бавовне" в Санкт-Петербурге
Жители Красногвардейского района Петербурга сообщают об отключении электричества после резкого звука ночью.
Как рассказывают местные в 2:53, в Красногвардейском районе был слышен сильный взрыв, после чего отключилось электричество и вода в нескольких домах.
По состоянию на 6:45 электричества и воды не было.
В соцсетях местные районы активно обсуждают ночной инцидент. Там же один из участников поделился дозвонившейся до 004 информацией.
Кроме того, света также нет и в Токсовском районе с 3 часов ночи. Там также сообщают об аварии на сетях 35 кВт.
Что известно о предыдущих "блэкаутах" в Санкт-Петербурге
24 сентября 2023 года в российском Санкт-Петербурге местные жители сообщили о блекауте — на некоторых улицах полностью исчез свет. Также электричества некоторое время не было в аэропорту Пулково.
Тогда полностью без электричества оказались улицы Первомайская, Пушкинская, Валдайская, Витебский проспект, Шушары. Также частично нет света в столичном районе Санкт-Петербурга.
На улицах не работали светофоры и магазины. Тогда в аварийных службах города сказали местным жителям, что якобы производят ремонтные работы и завершат их поздно ночью.
Однако местные жители сообщали, что видели вспышку в небе и слышали хлопок.
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