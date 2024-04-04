Что известно о взрывах и пожаре в Курске

Старовойт и российские Telegram-каналы заявляют о работе ПВО из-за атаки БПЛА.

Взрывам в Курске предшествовало сообщение местных властей об опасности атаки БпЛА.

В сети стали появляться кадры с взрывами в Курске.

Также в пабликах рассказали о пожаре в районе Центрального рынка города.

Как заявил курский губернатор, в городе работает ПВО.

Позже он отчитался о якобы сбитии беспилотника и подтвердил информацию о пожаре.

После сбитого БПЛА есть вспышка в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место, — заявил Старовойт. Поделиться

В ОП анонсировали увеличение ударов по стратегическим объектам на территории России

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, Украина может начать атаковать стратегические объекты на территории России не только дронами.

Можем использовать не только дроны. Я очень хочу, чтобы мы вышли на действительную паритетность, потому что война должна быть двусторонней. Война должна происходить на территории страны-агрессорки, несомненно. Есть возможность воевать гражданам России на территории этой страны, и мы это увидели в Белгородской, Брянской, Курской областях, отмечает представитель ОП. Поделиться

По его словам, в Украине сейчас есть возможность наносить ракетные удары по стратегическим объектам на оккупированных территориях.