В России заявили об атаке БпЛА и взрывах в Курске — видео
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Проиcшествия
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В России заявили об атаке БпЛА и взрывах в Курске — видео

Взрывы в Курске
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Источник:  online.ua

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о взрывах в Курске из-за якобы атаки БпЛА.

Что известно о взрывах и пожаре в Курске

Старовойт и российские Telegram-каналы заявляют о работе ПВО из-за атаки БПЛА.

Взрывам в Курске предшествовало сообщение местных властей об опасности атаки БпЛА.

В сети стали появляться кадры с взрывами в Курске.

Также в пабликах рассказали о пожаре в районе Центрального рынка города.

Как заявил курский губернатор, в городе работает ПВО.

Позже он отчитался о якобы сбитии беспилотника и подтвердил информацию о пожаре.

После сбитого БПЛА есть вспышка в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место, — заявил Старовойт.

В ОП анонсировали увеличение ударов по стратегическим объектам на территории России

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, Украина может начать атаковать стратегические объекты на территории России не только дронами.

Можем использовать не только дроны. Я очень хочу, чтобы мы вышли на действительную паритетность, потому что война должна быть двусторонней. Война должна происходить на территории страны-агрессорки, несомненно. Есть возможность воевать гражданам России на территории этой страны, и мы это увидели в Белгородской, Брянской, Курской областях, отмечает представитель ОП.

По его словам, в Украине сейчас есть возможность наносить ракетные удары по стратегическим объектам на оккупированных территориях.

Наиболее эффективный инструмент — это непосредственное военное влияние на инфраструктурные объекты в России. Поэтому нужно максимально масштабировать, искать возможности. Сегодня над этим работают и ГУР, и СБУ, и Минцифры — они ищут любые возможности, чтобы коллегиально найти решения и наработать модели, позволяющие существенно увеличить давление на нефтеперерабатывающий комплекс России и тому подобное, — убежден Подоляк.

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