Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о взрывах в Курске из-за якобы атаки БпЛА.
Что известно о взрывах и пожаре в Курске
Старовойт и российские Telegram-каналы заявляют о работе ПВО из-за атаки БПЛА.
Взрывам в Курске предшествовало сообщение местных властей об опасности атаки БпЛА.
В сети стали появляться кадры с взрывами в Курске.
Также в пабликах рассказали о пожаре в районе Центрального рынка города.
Как заявил курский губернатор, в городе работает ПВО.
Позже он отчитался о якобы сбитии беспилотника и подтвердил информацию о пожаре.
В ОП анонсировали увеличение ударов по стратегическим объектам на территории России
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, Украина может начать атаковать стратегические объекты на территории России не только дронами.
По его словам, в Украине сейчас есть возможность наносить ракетные удары по стратегическим объектам на оккупированных территориях.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-