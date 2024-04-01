В Белгороде заявили об обстреле города в течение 1 апреля. Россияне заявляют, что в результате попаданий вспыхнули автомобили и жилые дома.

Что известно о новых прилетах в Белгороде

По информации местных Telegram-каналов и минобороны страны-агрессорки, сначала в Белгороде и области было объявлено о ракетной опасности.

Позже раздались взрывы.

Попадания зафиксированы в районе автомобильной парковки и частного сектора. Часть автомобилей и домов загорелась.

В минобороны страны-агрессорки заявили о якобы перехвате средствами ПВО "семнадцати реактивных снарядов".

Что известно о последних инцидентах в Белгороде

Власти российской Белгородской области ограничили въезд в населенные пункты Грайворон, Гору Подол, Глотово, Новостроевку-Первую, Новостроевку-Вторую и Безымянно. Это вызвало негодование у местных жителей.

Российские Telegram-каналы сообщают, что на территории этих населенных пунктов были установлены блокпосты, на которых дежурят работники МВД, Росгвардии и пограничники.

Также отмечается, что введен порядок посещения собственных домов для местных жителей.

Местных жителей возмутило решение властей региона.

Россияне жалуются, что в населенные пункты из-за блокпостов не пускают женщин и детей.

При этом местные власти заявляют, что ни губернатор Вячеслав Гладков, ни представители его администрации не предоставили официально никаких объяснений такого решения.

Оперштаб не дает никаких разъяснений, ссылаясь на известную официальную информацию, а глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев отвечает всем в личные сообщения.