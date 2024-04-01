У Бєлгороді заявили про обстріл міста протягом 1 квітня. Росіяни заявляють, що внаслідок влучань спалахнули автівки та житлові будинки.

Що відомо про нові прильоти у Бєлгороді

За інформацією місцевих Telegram-каналів та міноборони країни-агресорки, спочатку у Бєлгороді та області було оголошено про ракетну небезпеку.

Пізніше пролунали вибухи.

Влучання зафіксовані в районі автомобільної парковки та приватного сектора. Частина автомобілів і будинків спалахнула.

В міноборони країни-агресорки заявили про нібито перехоплення засобами ППО "сімнадцяти реактивних снарядів".

Що відомо про останні інциденти у Бєлгороді

Влада російської Бєлгородської області обмежила в'їзд до населених пунктів Грайворон, Гора Подол, Глотово, Новостроївка-Перша, Новостроївка-Друга та Безіменно. Це викликало обурення в місцевих жителів.

Російські Telegram-канали повідомляють, що на території цих населених пунктів було встановлено блок-пости, на яких чергують працівники МВС, Росгвардії та прикордонники.

Також зазначається, що було введено порядок відвідування власних домівок для місцевих жителів.

Місцевих жителів обурило рішення влади регіону.

Росіяни жаліються, що до населених пунктів через блокпости не пускають жінок та дітей.

При цьому місцеві заявляють, що ні губернатор В’ячеслав Гладков, ні представники його адміністрації не надали офіційно ніяких пояснень такого рішення.

Оперштаб не дає жодних роз'яснень, посилаючись на вже відому офіційну інформацію, а голова адміністрації Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв відповідає всім у особисті повідомлення.