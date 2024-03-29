За інформацією російських ЗМІ, авіація окупаційної армії РФ скинула щонайменше 3 авіабомби на Бєлгородську область.
Що відомо про бомбардування авіацією РФ Бєлгородської області
За інформацією російських видань ASTRA та "Пепел", на територію Бєлгородщини російські військові злочинці скинули 250-кілограмову та 500-кілограмову авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500 із фугасною боєголовкою.
Окрім цього зафіксований випадок скидання керованої авіабомби КАБ-1500.
Відомо, що ФАБ-250 виявили вранці, 28 березня, в районі села Безимено.
Підкреслюється, що через виявлення авіабомби довелось евакуювати більше 140 жителів населеного пункту.
Ближче до вечора авіабомбу вивезли та знищили.
А от ФАБ-500 було виявлено у селі Нечаївка, це сталося того ж дня.
Також стало відомо, що 28 березня у Бєлгородському районі виявили коригувану авіабомбу КАБ-1500.
Цей боєприпас на 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті, що скинув російський бомбардувальник, знайшли між селами Бессонівка та Весела Лопань.
Після цього дорогу між населеними пунктами перекрили.
Що відомо про атаки армії РФ модернізованими авіабомбами по Україні
За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, злочинна армія РФ модернізувала старі авіабомби та використовує їх для атак по українських містах.
Євлаш зазначив, що саме однією з таких модернізованих старих радянських авіабомб УМПБ Д-30 було завдано один з нещодавніх ударів по Харкову.
Він зазначив, що українські військові мають змогу протидіяти скиданню авіабомб авіацією окупаційної армії РФ.
Однак, як підкреслив Євлаш, ключовою ціллю Повітряних сил є саме літаки, які скидають ці бомби — Су-34 і Су-35.
Речник ПС ЗСУ підкреслив, що отримання Україною західних винищувачів, зокрема, F-16, має стати базою для серйозної протидії цій тактиці ворога.
Спікер нагадав, що такі бомби окупанти вже використовували раніше — поблизу Мирнограда Донецької області, та їм вдавалося їх так далеко закидувати за рахунок певного типу двигуна.
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