Що відомо про бомбардування авіацією РФ Бєлгородської області

За інформацією російських видань ASTRA та "Пепел", на територію Бєлгородщини російські військові злочинці скинули 250-кілограмову та 500-кілограмову авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500 із фугасною боєголовкою.

Окрім цього зафіксований випадок скидання керованої авіабомби КАБ-1500.

Ще дві авіабомби впустили на Бєлгородську область російські літаки. Евакуйовано мешканців села Безимено, — зазначають російські видання. Поширити

Відомо, що ФАБ-250 виявили вранці, 28 березня, в районі села Безимено.

Підкреслюється, що через виявлення авіабомби довелось евакуювати більше 140 жителів населеного пункту.

Ближче до вечора авіабомбу вивезли та знищили.

А от ФАБ-500 було виявлено у селі Нечаївка, це сталося того ж дня.

Знищувати боєприпас планують сьогодні. Місцевих жителів не евакуювали, — підкреслюється у матеріалах російських видань. Поширити

Також стало відомо, що 28 березня у Бєлгородському районі виявили коригувану авіабомбу КАБ-1500.

Цей боєприпас на 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті, що скинув російський бомбардувальник, знайшли між селами Бессонівка та Весела Лопань.

Після цього дорогу між населеними пунктами перекрили.

Що відомо про атаки армії РФ модернізованими авіабомбами по Україні

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, злочинна армія РФ модернізувала старі авіабомби та використовує їх для атак по українських містах.

Євлаш зазначив, що саме однією з таких модернізованих старих радянських авіабомб УМПБ Д-30 було завдано один з нещодавніх ударів по Харкову.

Наприклад, для знищення мосту інколи ракети недостатньо, а бомба може нести в собі значно більше заряду, вона більш потужна, — сказав Євлаш — Це фугасна авіаційна бомба масою у 250 кілограмів. До неї були прироблені певні засоби керування, які її зробили у певному розумінні ракетою. Там була ціла система для того, аби ця бомба могла подолати більший маршрут, ніж звичайна. Звісно, що вони випробовують і такі шляхи ведення війни, — пояснив речник Повітряних сил в ефірі телемарафону. Поширити

Він зазначив, що українські військові мають змогу протидіяти скиданню авіабомб авіацією окупаційної армії РФ.

Однак, як підкреслив Євлаш, ключовою ціллю Повітряних сил є саме літаки, які скидають ці бомби — Су-34 і Су-35.

Речник ПС ЗСУ підкреслив, що отримання Україною західних винищувачів, зокрема, F-16, має стати базою для серйозної протидії цій тактиці ворога.

Спікер нагадав, що такі бомби окупанти вже використовували раніше — поблизу Мирнограда Донецької області, та їм вдавалося їх так далеко закидувати за рахунок певного типу двигуна.