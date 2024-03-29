"Бавовна" в Бєлгороді. У РФ заявили про масштабні руйнування в місті — відео
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"Бавовна" в Бєлгороді. У РФ заявили про масштабні руйнування в місті — відео

У Бєлгороді вночі лунали вибухи

В ніч на 29 березня у Бєлгороді знову було чутно вибухи. Система ППО начебто збила 15 цілей над містом.

У Бєлгороді вночі лунали вибухи

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та околицями вночі було збито 15 "повітряних цілей".

У Бєлгороді внаслідок повітряної атаки з боку ЗСУ вибито вікна у 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з багатоквартирних будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири, — заявив губернатор.

Він також додав, що за попередньою інформацією, постраждалих від падіння уламків збитих цілей, немає.

Місцеві телеграм-канали заявляють, що було пошкоджено будинок на бульварі Юності.

У Бєлгороді вночі лунали вибухи

У Бєлгороді пролунав вибух поблизу будівлі МВС

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зараз на проспекті Слави біля будівлі МВС у Бєлгороді є “швидкі” та пожежні авто. Дорогу перекрито.

За попередньою інформацією, є постраждала: у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки.

Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби, повідомив губернатор.

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