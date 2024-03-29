"Бавовна" в Бєлгороді. У РФ заявили про масштабні руйнування в місті — відео

В ніч на 29 березня у Бєлгороді знову було чутно вибухи. Система ППО начебто збила 15 цілей над містом.
У Бєлгороді вночі лунали вибухи
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та околицями вночі було збито 15 "повітряних цілей".
Він також додав, що за попередньою інформацією, постраждалих від падіння уламків збитих цілей, немає.
Місцеві телеграм-канали заявляють, що було пошкоджено будинок на бульварі Юності.
У Бєлгороді пролунав вибух поблизу будівлі МВС
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зараз на проспекті Слави біля будівлі МВС у Бєлгороді є “швидкі” та пожежні авто. Дорогу перекрито.
За попередньою інформацією, є постраждала: у жінки осколкове непроникне поранення грудей та різана рана руки.
Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна на 3 та 4 поверхах, посічений фасад. На місці працюють усі оперативні служби, повідомив губернатор.
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