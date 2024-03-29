"Бавовна" в Белгороде. В РФ заявили о масштабных разрушениях в городе

В ночь на 29 марта в Белгороде снова были слышны взрывы. Система ПВО якобы сбила 15 целей над городом.
В Белгороде ночью раздавались взрывы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и окрестностями ночью было сбито 15 "воздушных целей".
Он также добавил, что по предварительной информации, пострадавших от падения обломков сбитых целей, нет.
Местные телеграмм-каналы заявляют, что был поврежден дом на бульваре Юности.
В Белгороде раздался взрыв возле здания МВД
Местные телеграмм-каналы сообщают, что сейчас на проспекте Славы возле здания МВД в Белгороде есть скорые и пожарные авто. Дорога перекрыта.
По предварительной информации, пострадала: у женщины осколочное непроницаемое ранение груди и резаная рана руки.
В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, иссечен фасад. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор.
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