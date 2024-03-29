"Бавовна" в Белгороде. В РФ заявили о масштабных разрушениях в городе

В ночь на 29 марта в Белгороде снова были слышны взрывы. Система ПВО якобы сбила 15 целей над городом.

В Белгороде ночью раздавались взрывы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и окрестностями ночью было сбито 15 "воздушных целей".

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры, — заявил губернатор. Поделиться

Он также добавил, что по предварительной информации, пострадавших от падения обломков сбитых целей, нет.

Местные телеграмм-каналы заявляют, что был поврежден дом на бульваре Юности.

В Белгороде ночью раздавались взрывы

В Белгороде раздался взрыв возле здания МВД

Местные телеграмм-каналы сообщают, что сейчас на проспекте Славы возле здания МВД в Белгороде есть скорые и пожарные авто. Дорога перекрыта.

По предварительной информации, пострадала: у женщины осколочное непроницаемое ранение груди и резаная рана руки.

В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, иссечен фасад. На месте работают все оперативные службы, сообщил губернатор.