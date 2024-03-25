Российские добровольцы назвали потери армии РФ в операции в Белгородскоц и Курской областях

Бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона отметили, что с начала рейда на территории Белгородской и Курской областей было уничтожено 452 российских солдата, а 784 — получили ранения.

В ЛСР назвали потери армии РФ с начала рейда на Белгородщине и Курщине

Российские добровольцы отметили, что путинские войска продолжают прикрываться мирными людьми, размещая свои подразделения в жилом секторе.

С начала ограниченной военной операции, силами РДК, ЛСР и Сибирского батальона только в пределах Белгорода были уничтожены 452 кремлевских наемника и 784 ранены, — говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, добровольцы призвали войска РФ прикрываться гражданскими.

Прекратите пользоваться людьми как живым щитом! Хотите воевать — воюйте, как мужчины, — добавили бойцы. Поделиться

Российские добровольцы призвали власти РФ ускорить эвакуацию гражданских

В сообщении говорится, что Легион «Свобода России», Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон приветствуют действия властей Белгородской области по эвакуации местного гражданского населения.

Они также добавили, что поддерживают решение областных администраций, которым запретили обучение во всех учебных заведениях. Аналогично верным стало решение о закрытии всех крупных торговых центров на территории проведения ограниченной военной операции.

Подобные меры действительно помогли избежать массовых жертв среди гражданского населения, однако этих шагов еще недостаточно, добавили добровольцы.

Мы призываем Гладкова и Старовойта ускорить эвакуацию мирных граждан из Белгородской и Курской областей и наконец решить вопрос дополнительных выплат в секторе ограниченной военной операции. Такие выплаты должны соответствовать аналогичной помощи как во фронтовой зоне, — говорят добровольцы. Поделиться

Гражданское население должно ощущать реальную поддержку от формальной власти в этой сложной ситуации.

Какова конечная цель российских добровольцев на территории РФ

Спикер "Русского добровольческого корпуса" на вопрос о конечной цели сказал, что первичная задача российских добровольцев — помочь ВСУ победить в войне.

Вторая цель — продолжить наш освободительный поход, поставить флаг РДК над стеной, над белым домом и деконструировать душящий нашу родину режим, это наша цель, мы будем к ней идти даже после победы в этой войне, для РДК война продолжится, — сказал он.

Представитель "Сибирского батальона" подчеркнул, что относительно демонтажа российских властей у российских добровольческих формирований единое мнение.