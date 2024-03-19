Как Путин пытается скрыть от россиян рейд ЛСР, РДК и Сиббату — анализ ЦПД

Российская пропаганда пытается отвлечь общественность от событий на территории Белгородской и Курской областей РФ, тиражируя новости об усилении ударов по Украине как «отмщение» и угрожая «наступлением на Сумы».

Как РФ пытается отвлечь общественность от рейда ЛСР, РДК и Сиббату

Руководитель ЦПИ, лейтенант Андрей Коваленко отмечает, что Россия усилила обстрелы приграничья Сумщины, наносит удары авиацией. А вот заявления ru-пропаганды о «ежедневных массированных ударах по городу Сумы» не соответствуют действительности.

Также не способен враг реализовать и свои угрозы осуществить новое наступление, ведь нет на этом направлении фронта достаточных ресурсов.

Не дайте врагу ввести себя в заблуждение, доверяйте только верифицированным источникам информации, — говорится в источнике. Поделиться

Такими информационными атаками, а также обстрелами враг пытается скрыть факт, что беспрецедентная по своим масштабам спецоперация российских добровольцев в пограничные РФ свидетельствует о недееспособности кремлевских властей, потерявших контроль над ситуацией и частью своих территорий. Кроме того, РФ пытается запугать и посеять уныние среди украинцев.

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщин прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.

Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.

РДК, ЛСР и Сибату неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.

Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, рейды добровольческих повстанческих батальонов РДК, ЛСР и Сиббат на территории Белгородской и Курской областей связаны с законным правом российских граждан требовать справедливости.