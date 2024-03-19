Юсов заявил о помощи РДК, ЛСР и Сибату со стороны ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Юсов заявил о помощи РДК, ЛСР и Сибату со стороны ГУР

Юсов и Буданов
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

"Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" получают помощь и поддержку от Главного управления разведки Украины для свержения режима нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

ГУР помогает ЛСР, РДК и Сиббату

Главное управление разведки Министерства обороны помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, это обязанность Украины.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Спикер ГУР МОУ

Андрей Юсов обращает внимание на то, что российские добровольцы за последние два года полномасштабной войны делали все возможное, чтобы помочь украинцам дать отпор российским захватчикам.

Более того, они героически и храбро себя проявляют на многих участках фронта и непосредственно участвуют в серьезных операциях.

Поэтому, конечно, и Украина должна помогать россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина, — подчеркнул спикер ГУР.

Что известно о новых успехах РДК, ЛСР и Сиббата

По словам руководителя штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра с позывным "Фортуна", по состоянию на 19 марта продолжается развитие наступательных действий и продвижение по всей линии столкновения в приграничных с Украиной регионах РФ.

Он также подтвердил, что российские добровольцы задействовали все резервы в боевых действиях.

Также известно, что власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.

Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района... 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край. .Система выстроена, — заявил губернатор области.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы РДК взяли в плен почти 30 российских солдат во время рейда в РФ
плен
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Юные новобранцы РДК разгромили спецназ РФ — видео
РДК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы РДК показали бои в Козинке под Белгородом – видео
рдк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?