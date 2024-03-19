"Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" получают помощь и поддержку от Главного управления разведки Украины для свержения режима нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

ГУР помогает ЛСР, РДК и Сиббату

Главное управление разведки Министерства обороны помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и Легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, это обязанность Украины. Андрей Юсов Спикер ГУР МОУ

Андрей Юсов обращает внимание на то, что российские добровольцы за последние два года полномасштабной войны делали все возможное, чтобы помочь украинцам дать отпор российским захватчикам.

Более того, они героически и храбро себя проявляют на многих участках фронта и непосредственно участвуют в серьезных операциях.

Поэтому, конечно, и Украина должна помогать россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина, — подчеркнул спикер ГУР. Поделиться

Что известно о новых успехах РДК, ЛСР и Сиббата

По словам руководителя штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра с позывным "Фортуна", по состоянию на 19 марта продолжается развитие наступательных действий и продвижение по всей линии столкновения в приграничных с Украиной регионах РФ.

Он также подтвердил, что российские добровольцы задействовали все резервы в боевых действиях.

Также известно, что власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.