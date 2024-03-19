"Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" получают помощь и поддержку от Главного управления разведки Украины для свержения режима нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
ГУР помогает ЛСР, РДК и Сиббату
Андрей Юсов обращает внимание на то, что российские добровольцы за последние два года полномасштабной войны делали все возможное, чтобы помочь украинцам дать отпор российским захватчикам.
Более того, они героически и храбро себя проявляют на многих участках фронта и непосредственно участвуют в серьезных операциях.
Что известно о новых успехах РДК, ЛСР и Сиббата
По словам руководителя штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра с позывным "Фортуна", по состоянию на 19 марта продолжается развитие наступательных действий и продвижение по всей линии столкновения в приграничных с Украиной регионах РФ.
Он также подтвердил, что российские добровольцы задействовали все резервы в боевых действиях.
Также известно, что власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.
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