РДК продолжают бои в Козинке Белгородской области

На кадрах РДК видно разрушение в результате боевых действий. Краткое видео показывает фрагмент контактного боя с российскими военными. Один из бойцов РДК подбил российскую бронетехнику, устроив засады по обе стороны дороги.

Козинка. Работает Российский Добровольческий Корпус! — отмечает РДК. Поделиться

18 марта бойцы добровольческих повстанческих подразделений РДК, ЛСР и Сиббат заявили об установлении контроля за населенным пунктом Козинка в Белгородской области.

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщин прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.

Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.

РДК, ЛСР и Сибату неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.

Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, рейды добровольческих повстанческих батальонов РДК, ЛСР и Сиббат на территории Белгородской и Курской областей связаны с законным правом российских граждан требовать справедливости.