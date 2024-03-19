Бійці РДК показали бої у Козинці під Бєлгородом — відео
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Бійці РДК показали бої у Козинці під Бєлгородом — відео

рдк
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Бійці-добровольці Російського добровольчого корпусу показали фрагмент боїв у селі Козинка Грайворонського району Бєлгородської області.

РДК продовжують бої у Козинці Бєлгородської області

На кадрах РДК, видно руйнування внаслідок бойових дій. Коротке відео демонструє фрагмент контактного бою з російськими військовими. Один з бійців РДК підбив російську бронетехніку, влаштувавши засідки обабіч дороги.

Козинка. Працює Російський Добровольчий Корпус! — зазначає РДК.

18 березня бійці добровольчих повстанських підрозділів РДК, ЛСР та Сиббат заявили про встановлення контролю над населеним пунктом Козинка у Бєлгородській області. 

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон, які воюють на боці України.

Вони мають на меті не лише зірвати вибори російського диктатора Володимира Путіна, але й знищити позиції армії РФ, з яких росіяни атакують мирні українські міста та села.

РДК, ЛСР та Сиббату неодноразово закликали жителів Бєлгородської та Курської областей ло евакуації, аби не постраждало цивільне населення.

Проте влада РФ блокує цей процес, щоб російські військові мали змогу сховати за спинами місцевих мешканців.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, рейди добровольчих повстанських батальйонів РДК, ЛСР та Сиббат на території Бєлгородської та Курської областей пов’язані із законним правом російських громадян вимагати справедливості.

Він зазначив, що військова операція добробатів у прикордонних районах Росії — лише початок боротьби повстанців за краще майбутнє власної країни.

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