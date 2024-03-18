Бійці РДК взяли в полон майже 30 російських солдатів під час рейду в РФ
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Події
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Бійці РДК взяли в полон майже 30 російських солдатів під час рейду в РФ

полон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Підрозділи російськх військових з Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон, які воюють на боці України, продовжують свою спецоперацію на території РФ.

РДК, ЛСР та Сиббатальйон озвучили кількість полонених солдатів РФ

Як розповів боєць РДК Олександр з позивним "Фортуна", станом на 18 березня в рамках операції було взяти в полон 27 російських військових. Він зазначив, що особливого спротиву від охочих піти в полон — не було. 

Їм надана медична допомога і вони передані Україні для поповнення обмінного фонду. Усе з ними добре, частина полонених навіть змогла зв'язатися з родичами. Ситуація і для полонених і для тих, хто продовжує супротив однакова. Людей відправляють на оборону, не повідомляючи їм про те, що відбувається у секторі, скільки нас там, яка техніка задіяна. Тобто людей туди відправляють на такі собі м'ясні операції, люди приїжджають не підготовлені і приїжджають у серйозні бойові дії, — зазначив "Фортуна".

Окрім цього він назвав одну з головних цілей операції.

Це стягнути на захист зовсім незахищеного кордону якомога більше техніки та людей з фронту.

У ЛСР вперше назвали втрати військ РФ у Бєлгородській та Курській областях

Станом на ранок 18 березня, втрати путінської армії у Білгородській та Курській областях склали:

Особистий склад:

  • Безповоротні втрати: 613 військовослужбовців

  • Санітарні втрати: 829 військовослужбовців

  • Взято в полон: 27 військовослужбовців

Знищена техніка:

  • 7 танків (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

  • 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

  • 6 гаубиць Д-30

  • 4 БТР

  • 4 міномети

  • 2 МТ-12 «Рапіра»

  • 2 2С19 «Міста-С»

  • 2 БПЛА ZALA

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 1 ЗПГ

  • 1 комплекс «Муром»

  • 1 станція РЕБ

  • 1 ретранслятор

  • 2 одиниці броньованих автомобілів техніки

  • 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)

  • 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Виведена з ладу техніка:

  • 1 танк Т-80ПВМ

  • 1 танк Т-72

  • 1 БМП

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 2 МТ-ЛБ

  • 1 Мста-Б

  • 1 ТОС-2

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 1 2С1 «Гвоздика»

  • 1 станція РЕБ

  • 1 броньований автомобіль

  • 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)

Також, як заявили в ЛСР, знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у селі Горьківський тощо.

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