Подразделения российских военных из Легиона "Свобода России", РДК и Сибирский батальон, воюющие на стороне Украины, продолжают свою спецоперацию на территории РФ.
РДК, ЛСР и Сиббатальон озвучили количество пленных солдат РФ
Как рассказал боец РДК Александр с позывным "Фортуном", по состоянию на 18 марта в рамках операции было взято в плен 27 российских военных. Он отметил, что особого сопротивления от желающих уйти в плен не было.
Кроме того, он назвал одну из главных целей операции.
Это взыскать на защиту совершенно незащищенной границы как можно больше техники и людей с фронта.
В ЛСР впервые назвали потери войск РФ в Белгородской и Курской областях
По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:
Личный состав:
Безвозвратные потери: 613 военнослужащих
Санитарные потери: 829 военнослужащих
В плен: 27 военнослужащих
Уничтоженная техника:
7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
6 гаубиц Д-30
4 БТР
4 миномета
2 МТ-12 «Рапира»
2 2С19 «Города-С»
2 БПЛА ZALA
1 БМ 21 "Град"
1 СПГ
1 комплекс «Муром»
1 станция РЭБ
1 ретранслятор
2 единицы бронированных автомобилей техники
2 единицы инженерной техники (экскаваторы)
57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
Выведенная из строя техника:
1 танк Т-80ПВМ
1 танк Т-72
1 БМП
1 БМ 21 "Град"
2 МТ-ЛБ
1 Мста-Б
1 ТОС-2
1 БМ 21 "Град"
1 2С1 «Гвоздика»
1 станция РЭБ
1 бронированный автомобиль
20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
Также, как заявили в ЛСР, уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в селе Горьковский и т.д.
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