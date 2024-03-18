Подразделения российских военных из Легиона "Свобода России", РДК и Сибирский батальон, воюющие на стороне Украины, продолжают свою спецоперацию на территории РФ.

РДК, ЛСР и Сиббатальон озвучили количество пленных солдат РФ

Как рассказал боец РДК Александр с позывным "Фортуном", по состоянию на 18 марта в рамках операции было взято в плен 27 российских военных. Он отметил, что особого сопротивления от желающих уйти в плен не было.

Им оказана медицинская помощь, и они переданы Украине для пополнения обменного фонда. Все с ними хорошо, часть пленных даже смогла связаться с родственниками. Ситуация и для пленных, и для тех, кто продолжает сопротивление, одинакова. Людей отправляют на оборону, не сообщая им о происходящем в секторе, сколько нас там, какая техника задействована. То есть людей туда отправляют на такие мясные операции, люди приезжают не подготовленные и приезжают в серьезные боевые действия, — отметил "Фортуна". Поделиться

Кроме того, он назвал одну из главных целей операции.

Это взыскать на защиту совершенно незащищенной границы как можно больше техники и людей с фронта.

В ЛСР впервые назвали потери войск РФ в Белгородской и Курской областях

По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:

Личный состав:

Безвозвратные потери: 613 военнослужащих

Санитарные потери: 829 военнослужащих

В плен: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиц Д-30

4 БТР

4 миномета

2 МТ-12 «Рапира»

2 2С19 «Города-С»

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 СПГ

1 комплекс «Муром»

1 станция РЭБ

1 ретранслятор

2 единицы бронированных автомобилей техники

2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 «Гвоздика»

1 станция РЭБ

1 бронированный автомобиль

20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Также, как заявили в ЛСР, уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в селе Горьковский и т.д.