Бойцы РДК взяли в плен почти 30 российских солдат во время рейда в РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Бойцы РДК взяли в плен почти 30 российских солдат во время рейда в РФ

плен
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Подразделения российских военных из Легиона "Свобода России", РДК и Сибирский батальон, воюющие на стороне Украины, продолжают свою спецоперацию на территории РФ.

РДК, ЛСР и Сиббатальон озвучили количество пленных солдат РФ

Как рассказал боец РДК Александр с позывным "Фортуном", по состоянию на 18 марта в рамках операции было взято в плен 27 российских военных. Он отметил, что особого сопротивления от желающих уйти в плен не было.

Им оказана медицинская помощь, и они переданы Украине для пополнения обменного фонда. Все с ними хорошо, часть пленных даже смогла связаться с родственниками. Ситуация и для пленных, и для тех, кто продолжает сопротивление, одинакова. Людей отправляют на оборону, не сообщая им о происходящем в секторе, сколько нас там, какая техника задействована. То есть людей туда отправляют на такие мясные операции, люди приезжают не подготовленные и приезжают в серьезные боевые действия, — отметил "Фортуна".

Кроме того, он назвал одну из главных целей операции.

Это взыскать на защиту совершенно незащищенной границы как можно больше техники и людей с фронта.

В ЛСР впервые назвали потери войск РФ в Белгородской и Курской областях

По состоянию на утро 18 марта потери путинской армии в Белгородской и Курской областях составили:

Личный состав:

  • Безвозвратные потери: 613 военнослужащих

  • Санитарные потери: 829 военнослужащих

  • В плен: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

  • 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

  • 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

  • 6 гаубиц Д-30

  • 4 БТР

  • 4 миномета

  • 2 МТ-12 «Рапира»

  • 2 2С19 «Города-С»

  • 2 БПЛА ZALA

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 1 СПГ

  • 1 комплекс «Муром»

  • 1 станция РЭБ

  • 1 ретранслятор

  • 2 единицы бронированных автомобилей техники

  • 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

  • 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

  • 1 танк Т-80ПВМ

  • 1 танк Т-72

  • 1 БМП

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 2 МТ-ЛБ

  • 1 Мста-Б

  • 1 ТОС-2

  • 1 БМ 21 "Град"

  • 1 2С1 «Гвоздика»

  • 1 станция РЭБ

  • 1 бронированный автомобиль

  • 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Также, как заявили в ЛСР, уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в селе Горьковский и т.д.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин после "победы" на выборах впервые отреагировал на рейд ЛСР, РДК и Сиббата в РФ
Владимир Путин
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ЛСР и РДК показали уничтожение опорного пункта роты армии РФ – видео
танк
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В ЛСР и РДК показали уничтожение БК и военных РФ — видео
РДК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?