“Російський добровольчий корпус” повідомляє про ще один успішний бій з окупантами на території країни-агресорки РФ.

РДК провів бій з російським спецназом

До лав “Російського добровольчого корпусу” регулярно приєднують нові бійці — це громадяни РФ, які хочуть знищити режим диктатора Володимира Путіна.

Серед них — чимало молодих хлопців, які лише нещодавно закінчили школу, однак це не завадило їм ретельно підготуватися до звільнення Бєлгородської та Курської областей з-під контролю злочинної влади РФ.

Гучними успіхами новобранців РДК поділився командир корпусу — Денис Нікітін.

Скоро я розповім вам, як 18-річні новобранці РДК розмотали російський спецназ, як звичайних лохів. Молоді хлопці з дитячими обличчями, які вперше взяли автомати минулої осені, розвалили професіоналів. Денис Нікітін Командир РДК

Також Нікітін опублікував відеопідтвердження своїх слів, а подробиці пообіцяв розповісти пізніше.

До слова, Легіон “Свобода Росії” також показав, як наразі виглядає Козинка Бєлгородської області.

Путін прокоментував рейд ЛСР, РДК та Сиббату

Очільник Кремля стверджує, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.

Окрім того, Путін цинічно збрехав, що бійців “Російського добровольчого корпусу” "як м'ясо кидають на м'ясні штурми на держкордон".

Також диктатор порівняв РДК з армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі добровольців 800 осіб уже вдалося ліквідувати.

У РДК неодноразово заявляли, що серед їхніх воїнів втрат немає.