Юные новобранцы РДК разгромили спецназ РФ — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Юные новобранцы РДК разгромили спецназ РФ — видео

РДК
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

"Русский добровольческий корпус" сообщает о еще одном успешном бое с оккупантами на территории страны-агрессорки РФ.

РДК провел бой с российским спецназом

Ряды "Русского добровольческого корпуса" регулярно пополняют новые бойцы — это граждане РФ, которые хотят уничтожить режим диктатора Владимира Путина.

Среди них — немало молодых ребят, только недавно окончивших школу, однако это не помешало им тщательно подготовиться к освобождению Белгородской и Курской областей из-под контроля преступных властей РФ.

Громкими успехами новобранцев РДК поделился командир корпуса — Денис Никитин.

Скоро я расскажу вам, как 18-летние новобранцы РДК размотали российский спецназ, как обычных лохов. Молодые парни с детскими лицами, впервые взявшие автоматы прошлой осенью, развалили профессионалов.

Денис Никитин

Денис Никитин

Командир РДК

Также Никитин опубликовал видеоподтверждение своих слов, а подробности пообещал рассказать позже.

К слову, Легион "Свобода России" также показал, как выглядит Козинка Белгородской области.

Путин прокомментировал рейд ЛСР, РДК и Сиббата

Глава Кремля утверждает, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России.

Кроме того, Путин цинично солгал, что бойцов "Русского добровольческого корпуса" "как мясо бросают на мясные штурмы на госграницу".

Также диктатор сравнил РДК с армией Власова и добавил, что из 1,5 тысяч добровольцев 800 человек уже удалось ликвидировать.

В РДК неоднократно заявляли, что среди их воинов потерь нет.

Путин также отметил что в России нет смертной казни, но "мы будем к предателям относиться как в зоне боевых действий".

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