"Русский добровольческий корпус" сообщает о еще одном успешном бое с оккупантами на территории страны-агрессорки РФ.
РДК провел бой с российским спецназом
Ряды "Русского добровольческого корпуса" регулярно пополняют новые бойцы — это граждане РФ, которые хотят уничтожить режим диктатора Владимира Путина.
Среди них — немало молодых ребят, только недавно окончивших школу, однако это не помешало им тщательно подготовиться к освобождению Белгородской и Курской областей из-под контроля преступных властей РФ.
Громкими успехами новобранцев РДК поделился командир корпуса — Денис Никитин.
Также Никитин опубликовал видеоподтверждение своих слов, а подробности пообещал рассказать позже.
К слову, Легион "Свобода России" также показал, как выглядит Козинка Белгородской области.
Путин прокомментировал рейд ЛСР, РДК и Сиббата
Глава Кремля утверждает, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России.
Кроме того, Путин цинично солгал, что бойцов "Русского добровольческого корпуса" "как мясо бросают на мясные штурмы на госграницу".
Также диктатор сравнил РДК с армией Власова и добавил, что из 1,5 тысяч добровольцев 800 человек уже удалось ликвидировать.
В РДК неоднократно заявляли, что среди их воинов потерь нет.
Путин также отметил что в России нет смертной казни, но "мы будем к предателям относиться как в зоне боевых действий".
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