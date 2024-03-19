Юсов заявив про допомогу РДК, ЛСР та Сиббату з боку ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Юсов заявив про допомогу РДК, ЛСР та Сиббату з боку ГУР

Юсов та Буданов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

"Російський добровольчий корпус", Легіон "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон" отримують допомогу та підтримку від Головного управління розвідки України для повалення режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

ГУР допомагає ЛСР, РДК та Сиббату

Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону", то це, в тому числі обов'язок України.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Речник ГУР МОУ

Андрій Юсов звертає увагу на те, що російські добровольці протягом останніх двох років повномасштабної війни робили все можливе, щоб допомогти українцям дати відсіч російським загарбникам

Ба більше, вони героїчно та хоробро себе проявляють на багатьох ділянках фронту та безпосередню беруть участь у серйозних операціях.

Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна, — наголосив речник ГУР.

Що відомо про нові успіхи РДК, ЛСР та Сиббату

За словами керівника штабу “Російського добровольчого корпусу” Олександра з позивним "Фортуна", станом на 19 березня триває розвиток наступальних дій і просування по всій лінії зіткнення в прикордонних з Україною регіонах РФ.

Він також підтвердив, що російські добровольці задіяли всі резерви для бойових дій.

Також відомо, що влада Бєлгородської області РФ вирішила вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території.

Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано, — заявив губернатор області.

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