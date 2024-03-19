Як Путін намагається приховати від росіян рейд ЛСР, РДК і Сиббату — аналіз ЦПД

Російська пропаганда намагається відволікти громадськість від подій на території Бєлгородської та Курської областей РФ, тиражуючи новини про посилення ударів по Україні як «помсту» та погрожуючи «наступом на Суми».

Як РФ намагається відволікти громадськість від рейду ЛСР, РДК і Сиббату

Керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко наголошує, що Росія посилила обстріли прикордоння Сумщини, завдає ударів авіацією. А от заяви ru-пропаганди про «щоденні масовані удари по місту Суми» не відповідають дійсності.

Також не здатний ворог реалізувати і свої погрози здійснити новий наступ, адже не має на цьому напрямку фронту достатніх ресурсів.

Не дайте ворогу ввести себе в оману, довіряйте лише верифікованим джерелам інформації, — зазначено у джерелі. Поширити

Такими інформаційними атаками, а також обстрілами ворог намагається приховати факт, що безпрецедентна за своїми масштабами спецоперація російських добровольців у прикордонні РФ свідчить про недієздатність кремлівської влади, яка втратила контроль над ситуацією і частиною своїх територій. Крім того, РФ намагається залякати та посіяти зневіру з-поміж українців.

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон, які воюють на боці України.

Вони мають на меті не лише зірвати вибори російського диктатора Володимира Путіна, але й знищити позиції армії РФ, з яких росіяни атакують мирні українські міста та села.

РДК, ЛСР та Сиббату неодноразово закликали жителів Бєлгородської та Курської областей ло евакуації, аби не постраждало цивільне населення.

Проте влада РФ блокує цей процес, щоб російські військові мали змогу сховати за спинами місцевих мешканців.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, рейди добровольчих повстанських батальйонів РДК, ЛСР та Сиббат на території Бєлгородської та Курської областей пов’язані із законним правом російських громадян вимагати справедливості.