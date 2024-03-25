Російські добровольці назвали втрати армії РФ в операції на Бєлгородщині та Курщині

Бійці Легіону “Свобода Росії”, РДК та Сибірського батальйону зазначили, що з початку рейду на території Бєлгородської та Курської областей було знищено 452 російські солдати, а 784 — отримали поранення.

В ЛСР назвали втрати армії РФ з початку рейду на Білгородщині та Курщині

Російські добровольці зазначили, що путінські війська продовжують прикриватися мирними людьми, розміщуючи свої підрозділи в житловому секторі.

З початку обмеженої військової операції, силами РДК, ЛСР і Сибірського батальйону тільки в межах Білгорода було знищено 452 кремлівських найманця і 784 — поранено, — говориться у повідомленні. Поширити

Крім того, добровольці призвали війська РФ прикриватися цивільними.

Припиніть користуватися людьми, як живим щитом! Хочете воювати — воюйте, як чоловіки, — додали бійці. Поширити

Російські добровольці закликали владу РФ прискорити евакуацію цивільних

У повідомленні говориться, що Легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон вітають дії влади Білгородської області щодо евакуації місцевого цивільного населення.

Вони також додали, що підтримують рішення обласних адміністрацій, яким заборонили навчання у всіх навчальних закладах. Аналогічно правильним стало рішення про закриття всіх великих торгових центрів біля проведення обмеженої військової операції.

Подібні заходи справді допомогли уникнути масових жертв серед цивільного населення, проте цих кроків ще недостатньо, додали добровольці.

Ми закликаємо Гладкова та Старовойта прискорити евакуацію мирних громадян із Білгородської та Курської областей та вирішити нарешті питання додаткових виплат у секторі обмеженої військової операції. Такі виплати мають відповідати аналогічній допомозі як у фронтовій зоні, — кажуть добровольці. Поширити

Громадянське населення має відчувати реальну підтримку від формальної влади у цій складній ситуації.

Яка кінцева мета російських добровольців на території РФ

Спікер "Російського добровольчого корпусу" на запитання про кінцеву мету сказав, що первинне завдання російських добровольців — допомогти ЗСУ перемогти у війні.

Друга мета — продовжити наш визвольний похід, поставити прапор РДК над стіною, над білим будинком і деконструювати режим, який душить нашу батьківщину, це наша мета, ми будемо до неї йти навіть після перемоги у цій війні, для РДК війна продовжиться, — сказав він.

Представник "Сибірського батальйону" наголосив, що щодо демонтажу російської влади у російських добровольчих формувань єдина думка.