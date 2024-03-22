Велике досягнення. Експерт пояснив важливість рейдів ЛСР, РДК та Сиббату
Категорія
Світ
Дата публікації

Велике досягнення. Експерт пояснив важливість рейдів ЛСР, РДК та Сиббату

ЛСР
Джерело:  24 канал

Російські добровольці продовжують свої рейди у Росії. Командир РДК заявив, що їхньою метою є відстояти територіальну цілісність України, після чого продовжити звільнення Росії. Зараз вони відволікають путінську армію, щоб ті перекидали свої сили на захист власних кордонів.

Дії добровольців у РФ є великим досягненням — Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що такі дії добровольців Росії — велике досягнення. Це зменшує для наших військових тиск на фронті, де йдуть активні бойові дії.

Те, що російську армію почали нещодавно передислоковувати у Бєлгородську область, — це дуже позитивно для ЗСУ.

Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко

Військовий експерт

Події в Росії набирають масштабів, яких ще не було. Мусієнко вважає, що до добровольців долучатиметься все більше людей. Кількість їхніх прихильників тільки зростатиме.

Активні бойові дії в областях тривають. Росія завдає ударів по своїм населеним пунктам. Це переростає в те, що можна назвати громадянською війною.

На своїх пресконференціях Путін визнає, що це не українські ДРГ, а громадяни Росії, які не підтримують політичні процеси в Росії.

В інтересах України, щоб активні бойові дії поширюватимуться на Бєлгородську і Курську області, вважає Олександр Мусієнко. Це може захистити регіони України. Ту артилерію, яку окупанти перемістили на Бєлгородщину, аби використовувати проти добровольчих корпусів — вже не зможуть залучити, до прикладу, для обстрілів Сумщини.

Якби вдалося російським повстанцям поширити війну вглиб російських областей — це зняло б тиск, який є у нас на східному фронті.

Успіхи підрозділів російських добровольців на території РФ

Добровольчі батальйони проникли на територію Росії 12 березня аби знищити путінський режим. Кремль відреагував зі страхом. Путін висловив погрози повстанцям, але вони не мають прямих дій.

Триває спецоперація російських добровольців на кордонах Бєлгородської та Курської областей. Російські добровольці використовують свою зброю та часто отримують бойові "трофеї".

Російські добровольці проводять спецоперацію на території Росії понад тиждень. За цей час російська армія зазнала втрат у понад 1500 осіб: 651 загиблих та 980 поранених. Також було знищено та виведено з ладу десятки одиниць ворожої техніки.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Як Путін намагається приховати від росіян рейд ЛСР, РДК і Сиббату — аналіз ЦПД
Центр протидії дезінформації
РДК
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЛСР дронами знищив засоби зв'язку армії РФ на Бєлгородщині — відео
ЛСР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ЛСР завдали удару по Бєлгороду після ракетної атаки РФ по Києву
Бєлгород

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?