Велике досягнення. Експерт пояснив важливість рейдів ЛСР, РДК та Сиббату

Російські добровольці продовжують свої рейди у Росії. Командир РДК заявив, що їхньою метою є відстояти територіальну цілісність України, після чого продовжити звільнення Росії. Зараз вони відволікають путінську армію, щоб ті перекидали свої сили на захист власних кордонів.

Дії добровольців у РФ є великим досягненням — Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що такі дії добровольців Росії — велике досягнення. Це зменшує для наших військових тиск на фронті, де йдуть активні бойові дії.

Те, що російську армію почали нещодавно передислоковувати у Бєлгородську область, — це дуже позитивно для ЗСУ. Олександр Мусієнко Військовий експерт

Події в Росії набирають масштабів, яких ще не було. Мусієнко вважає, що до добровольців долучатиметься все більше людей. Кількість їхніх прихильників тільки зростатиме.

Активні бойові дії в областях тривають. Росія завдає ударів по своїм населеним пунктам. Це переростає в те, що можна назвати громадянською війною. Поширити

На своїх пресконференціях Путін визнає, що це не українські ДРГ, а громадяни Росії, які не підтримують політичні процеси в Росії.

В інтересах України, щоб активні бойові дії поширюватимуться на Бєлгородську і Курську області, вважає Олександр Мусієнко. Це може захистити регіони України. Ту артилерію, яку окупанти перемістили на Бєлгородщину, аби використовувати проти добровольчих корпусів — вже не зможуть залучити, до прикладу, для обстрілів Сумщини.

Якби вдалося російським повстанцям поширити війну вглиб російських областей — це зняло б тиск, який є у нас на східному фронті.

Успіхи підрозділів російських добровольців на території РФ

Добровольчі батальйони проникли на територію Росії 12 березня аби знищити путінський режим. Кремль відреагував зі страхом. Путін висловив погрози повстанцям, але вони не мають прямих дій.

Триває спецоперація російських добровольців на кордонах Бєлгородської та Курської областей. Російські добровольці використовують свою зброю та часто отримують бойові "трофеї". Поширити

Російські добровольці проводять спецоперацію на території Росії понад тиждень. За цей час російська армія зазнала втрат у понад 1500 осіб: 651 загиблих та 980 поранених. Також було знищено та виведено з ладу десятки одиниць ворожої техніки.