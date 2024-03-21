Бійці ЛСР завдали удару по Бєлгороду після ракетної атаки РФ по Києву

Добровольці легіону «Свобода Росії» завдали удару по Бєлгороду після нічної атаки росіян по Києву 21 березня.
Відповідь за атаку по Києву
Під час пресконференції російських добровольчих батальйонів, оператор БПЛА, доброволець легіону «Свобода России» Олексій Барановський («Лютик») розповів про відповідь за удар по Києву.
Ракетний удар по Києву 21 березня
У ніч на 21 березня росіяни атакували Київ двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555.
Сили ППО знищили всі з них.
Внаслідок падіння уламків у Києві поранення отримали 13 осіб. 6 людей в Святошинському районі та 7 в Шевченківському.
В області поранено 4 людей. Вже відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, 2 багатоповерхівок, 12 автівок.