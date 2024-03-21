Бойцы ЛСР нанесли удар по Белгороду после ракетной атаки РФ по Киеву

Добровольцы легиона «Свобода России» нанесли удар по Белгороду после ночной атаки россиян по Киеву 21 марта.

Ответ за атаку по Киеву

Во время пресс-конференции российских добровольческих батальонов, оператор БПЛА, доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский («Лютик») рассказал об ответе за удар по Киеву.

После сегодняшней ночной атаки по Киеву подразделения легиона «Свобода России» также нанесли удар БПЛА по Белгороду. Согласно сегодняшней утренней информации 9 военных РФ, находившихся на военном объекте, по которому мы нанесли удар, были уничтожены. И 5 человек, членов некоторых добровольческих формирований, также были уничтожены. Поделиться

Ракетный удар по Киеву 21 марта

В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Силы ПВО уничтожили все из них.

В результате падения обломков в Киеве ранения получили 13 человек. 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском.

В области ранены 4 человека. Уже известно о повреждениях более 40 жилых частных домов, 2 многоэтажек, 12 автомобилей.