Бойцы ЛСР нанесли удар по Белгороду после ракетной атаки РФ по Киеву

Добровольцы легиона «Свобода России» нанесли удар по Белгороду после ночной атаки россиян по Киеву 21 марта.
Ответ за атаку по Киеву
Во время пресс-конференции российских добровольческих батальонов, оператор БПЛА, доброволец легиона «Свобода России» Алексей Барановский («Лютик») рассказал об ответе за удар по Киеву.
Ракетный удар по Киеву 21 марта
В ночь на 21 марта россияне атаковали Киев двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23)/Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.
Силы ПВО уничтожили все из них.
В результате падения обломков в Киеве ранения получили 13 человек. 6 человек в Святошинском районе и 7 в Шевченковском.
В области ранены 4 человека. Уже известно о повреждениях более 40 жилых частных домов, 2 многоэтажек, 12 автомобилей.