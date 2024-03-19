ЛСР дронами знищив засоби зв'язку армії РФ на Бєлгородщині — відео
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ЛСР дронами знищив засоби зв'язку армії РФ на Бєлгородщині — відео

ЛСР
Джерело:  online.ua

Рейд російських добровольців на територію РФ продовжується ефективною роботою з безпілотників по військовій техніці армії окупантів.

ЛСР нищить російське озброєння у Бєлгородській області

Російські добровольці, які здійснили рейд у Бєлгородську область, продовжують ліквідацію важливої техніки армії РФ. Цей процес вдалося зафільмувати.

Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії" у Telegram.

Зазначається, що бійці знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки в Білгородській області.

За їхніми словами, йдеться про системи спостереження та засоби зв'язку армії РФ, які вдається "мінусувати" за допомогою дронів.

Рейд російських добровольців на територію РФ

12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з ЛСР та Сиббатом прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій заклик до евакуації.

Також 16 березня у Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Джерела у розвідці повідомляли раніше, що російська влада блокує евакуацію цивільних у регіоні.

За словами начальника штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександра Фортуни, РДК планує далі проводити наступальні дії в рамках свого рейду на територію РФ.

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