ЛСР дронами уничтожил средства связи армии РФ на Белгородщине — видео

Рейд российских добровольцев на территорию РФ продолжается эффективной работой беспилотниками по военной технике армии оккупантов.
ЛСР уничтожает российское вооружение в Белгородской области
Российские добровольцы, совершившие рейд в Белгородскую область, продолжают ликвидацию важной техники армии РФ. Этот процесс удалось снять на видео.
Об этом сообщает Легион "Свобода России" в Telegram.
Отмечается, что бойцы уничтожают приоритетные цели в окрестностях Журавлевки в Белгородской области.
По их словам, речь идет о системах наблюдения и средствах связи армии РФ, которые удается "минусовать" с помощью дронов.
Рейд российских добровольцев на территорию РФ
12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Также 16 марта в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.
По словам начальника штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра Фортуны, РДК планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.
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