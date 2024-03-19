ЛСР дронами уничтожил средства связи армии РФ на Белгородщине — видео

Рейд российских добровольцев на территорию РФ продолжается эффективной работой беспилотниками по военной технике армии оккупантов.

ЛСР уничтожает российское вооружение в Белгородской области

Российские добровольцы, совершившие рейд в Белгородскую область, продолжают ликвидацию важной техники армии РФ. Этот процесс удалось снять на видео.

Об этом сообщает Легион "Свобода России" в Telegram.

Отмечается, что бойцы уничтожают приоритетные цели в окрестностях Журавлевки в Белгородской области.

По их словам, речь идет о системах наблюдения и средствах связи армии РФ, которые удается "минусовать" с помощью дронов.

Рейд российских добровольцев на территорию РФ

12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с ЛСР и Сиббатом прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации. Поделиться

Также 16 марта в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.