Большое достижение. Эксперт объяснил важность рейдов ЛСР, РДК и Сиббата

Российские добровольцы продолжают свои рейды по России. Командир РДК заявил, что их целью является отстоять территориальную целостность Украины, после чего продолжить освобождение России. Сейчас они отвлекают путинскую армию, чтобы те перебрасывали свои силы в защиту собственных границ.

Действия добровольцев в РФ являются большим достижением — Мусиенко

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко считает, что подобные действия добровольцев России большие достижения. Это уменьшает для наших военных давление на фронте, где идут активные боевые действия.

То, что российскую армию начали недавно передислоцировать в Белгородскую область, это очень позитивно для ВСУ. Александр Мусиенко Военный эксперт

События в России набирают масштабы, которых еще не было. Мусиенко считает, что к добровольцам будут приобщаться все больше людей. Количество их поклонников только будет расти.

Активные боевые действия в областях продолжаются. Россия наносит удары по своим населенным пунктам. Это перерастает в то, что можно назвать гражданской войной. Поделиться

На своих пресс-конференциях Путин признает, что это не украинские ДРГ, а граждане России, не поддерживающие политические процессы в России.

В интересах Украины, чтобы активные боевые действия будут распространяться на Белгородскую и Курскую области, считает Александр Мусиенко. Это может оградить регионы Украины. Ту артиллерию, которую оккупанты переместили на Белгородщину, чтобы использовать против добровольческих корпусов, уже не смогут привлечь, к примеру, для обстрелов Сумщины.

Если бы удалось российским повстанцам распространить войну вглубь российских областей, это сняло бы давление, которое есть у нас на восточном фронте.

Успехи подразделений российских добровольцев на территории РФ

Добровольческие батальоны проникли на территорию России 12 марта, чтобы уничтожить путинский режим. Кремль отреагировал со страхом. Путин выразил угрозы повстанцам, но у них нет прямых действий.

Продолжается спецоперация российских добровольцев на границах Белгородской и Курской областей. Российские добровольцы используют свое оружие и часто получают боевые "трофеи". Поделиться

Российские добровольцы проводят спецоперацию на территории России более недели. За это время российская армия понесла потери более 1500 человек: 651 погибших и 980 раненых. Также были уничтожены и выведены из строя десятки единиц вражеской техники.