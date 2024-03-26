В РФ заявили о масштабном обстреле Белгорода и области. Есть пострадавшие

Ночью Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом из воздуха. В результате атак зафиксированы разрушения инфраструктуры, пострадали местные жители.

Что известно об обстреле Белгорода и области

После двух часов в городе и области была объявлена ракетная опасность. Впоследствии в регионе началась работа ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете в город силы ПВО сбили 13 воздушных целей.

По его словам, в поселке Дубово пострадали два человека. У одного мужчины закрыта черепно-мозговая травма с открытой раной левого височного участка и слепое проникающее осколочное ранение живота. У другого пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.

Бригадами скорой пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгород. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

В поселке Дубово разные повреждения зафиксированы в 20 частных жилищных домовладениях и одном хозяйственном здании: выбиты окна, иссечены фасады, кровли и заборы, — сообщил Гладков. Поделиться

Ситуация в Белгородской области

12 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу Украины с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

Позже "Сибирский батальон" полностью взял под контроль поселок Горьковский в Белгородской области. Добровольцы анонсировали новые удары по военным объектам и военным РФ в Курске и Белгороде. Гражданских призывали эвакуироваться.

23 марта мэр Белгорода сообщил об аварийном отключении электроэнергии на двух улицах города после якобы атаки ВСУ.

В ответ на рейд добровольцев подконтрольная режиму Путина авиация ударила бомбами ФАБ-250 в Белгородской области.