В РФ заявили о масштабном обстреле Белгорода и области. Есть пострадавшие

Ночью Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом из воздуха. В результате атак зафиксированы разрушения инфраструктуры, пострадали местные жители.
Что известно об обстреле Белгорода и области
После двух часов в городе и области была объявлена ракетная опасность. Впоследствии в регионе началась работа ПВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете в город силы ПВО сбили 13 воздушных целей.
По его словам, в поселке Дубово пострадали два человека. У одного мужчины закрыта черепно-мозговая травма с открытой раной левого височного участка и слепое проникающее осколочное ранение живота. У другого пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.
Бригадами скорой пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгород. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Ситуация в Белгородской области
12 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу Украины с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.
Позже "Сибирский батальон" полностью взял под контроль поселок Горьковский в Белгородской области. Добровольцы анонсировали новые удары по военным объектам и военным РФ в Курске и Белгороде. Гражданских призывали эвакуироваться.
23 марта мэр Белгорода сообщил об аварийном отключении электроэнергии на двух улицах города после якобы атаки ВСУ.
В ответ на рейд добровольцев подконтрольная режиму Путина авиация ударила бомбами ФАБ-250 в Белгородской области.
Российские добровольцы сообщили, что конечная цель их операций состоит в ликвидации путинского режима в России. В частности, добровольцы под Белгородом уничтожили более 450 кремлевских наемников.
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