В РФ заявляют о новом обстреле Белгорода — видео
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Проиcшествия
Дата публикации

В РФ заявляют о новом обстреле Белгорода — видео

Обстрел Белгорода
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Источник:  online.ua

Минобороны страны-агрессорки заявило о новом обстреле Белгорода и ожидаемо обвинило в этом Украину.

Что известно о последствиях нового обстрела Белгорода

В минобороны РФ заявили, что якобы Украина обстреляла город из РСЗО RM-70 "Vimpire".

Очередными средствами ПВО двадцать два реактивных снаряда уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — вызывающе заявляют в оборонном ведомстве страны-агрессорки.

В сети же сообщают о том, что в результате "работы ПВО" повреждено здание университета — БГТУ им. В.Г. Шуховая, жилой дом на проспекте Славы.

На десятом этаже обрушился балкон, во дворе повреждены несколько автомобилей, — распространяют информацию в российских соцсетях.

Россияне заявляют, что в результате обстрела пострадали шесть человек.

Что известно о последствиях последних обстрелов Белгорода

Несколько дней назад, 20 марта, россияне заявляли, что Белгород якобы был массированно атакован с РСЗО.

По информации российских Telegram-каналов, в результате атаки в Белгороде погибли и пострадали, публикуя кадры, снятые очевидцами.

Травмы разной степени тяжести несколько человек, в том числе 17-летняя девушка.

Также снаряды или их осколки повредили несколько домов и автомобилей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также отчитался о работе российской ПВО над городом и областью.

в Белгороде пострадали несколько квартир в 12 МКД (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей.

Было зафиксировано разрушение и на территории трех образовательных объектов — 2 детских садах и школе, а в Белгородском районе в поселке Разумное разные повреждения получили 7 частных домовладений и два автомобиля.

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