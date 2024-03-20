Белгород попал под массированную атаку с РСЗО
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Проиcшествия
Дата публикации

Белгород попал под массированную атаку с РСЗО

Обстрел Белгорода
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Источник:  online.ua

Россияне заявляют, что утром, 20 марта, Белгород якобы был массированно атакован с РСЗО.

Что происходит в Белгороде

В минобороны РФ ожидаемо заявили о якобы лишь попытке атаки с применением РСЗО RM-70 "Вампир", которая была отбита.

Очередными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — заявили в военном ведомстве страны-агрессоры.

В то же время, по информации российских Telegram-каналов, в результате атаки в Белгороде погибли и пострадали, публикуя кадры, снятые очевидцами.

Травмы разной степени тяжести несколько человек, в том числе 17-летняя девушка.

Также снаряды или их осколки повредили несколько домов и автомобилей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также отчитался о работе российской ПВО над городом и областью.

По предварительной информации, один человек погиб — мужчина находился в машине, когда у него прилетели обломки, от полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. В результате обстрела два человека пострадали: у девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и вскрытие надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности, — заявил Гладков.

Кроме того, по его словам, в Белгороде пострадали несколько квартир в 12 МКД (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей.

Есть разрушение и на территории трех образовательных объектов — 2 детских садах и школе, а в Белгородском районе в поселке Разумное разные повреждения получили 7 частных домовладений и два автомобиля.

Добровольцы ЛСР, РДК и Сибату обратились к властям Белгородской области

Российские добровольцы обратились к губернатору Белгородской области. Они призвали приспешника Путина прекратить прикрываться мирными людьми и эвакуировать жителей региона.

К Вячеславу Гладкову обратились Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон.

Добровольцы призвали Гладкова подумать о собственном народе.

Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и, в частности, губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области, говорится в обращении добровольцев.

По их словам:

  • усиливаются удары по военным целям,

  • обстрел региона фактически не прекращается,

  • люди продолжают страдать и гибнуть.

Добровольцы отметили, что жертвы среди мирных — на совести местных властей, ведь они препятствуют эвакуации людей.

Гладко! Подумай о своем народе! Ты будешь нести ответственность за новые жертвы, если полная эвакуация населения не состоится в ближайшее время. Сохраните жизнь людей! — призывают добровольцы.

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