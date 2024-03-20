Россияне заявляют, что утром, 20 марта, Белгород якобы был массированно атакован с РСЗО.
Что происходит в Белгороде
В минобороны РФ ожидаемо заявили о якобы лишь попытке атаки с применением РСЗО RM-70 "Вампир", которая была отбита.
В то же время, по информации российских Telegram-каналов, в результате атаки в Белгороде погибли и пострадали, публикуя кадры, снятые очевидцами.
Травмы разной степени тяжести несколько человек, в том числе 17-летняя девушка.
Также снаряды или их осколки повредили несколько домов и автомобилей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также отчитался о работе российской ПВО над городом и областью.
Кроме того, по его словам, в Белгороде пострадали несколько квартир в 12 МКД (выбиты окна, повреждены балконы) и 16 автомобилей.
Есть разрушение и на территории трех образовательных объектов — 2 детских садах и школе, а в Белгородском районе в поселке Разумное разные повреждения получили 7 частных домовладений и два автомобиля.
Добровольцы ЛСР, РДК и Сибату обратились к властям Белгородской области
Российские добровольцы обратились к губернатору Белгородской области. Они призвали приспешника Путина прекратить прикрываться мирными людьми и эвакуировать жителей региона.
К Вячеславу Гладкову обратились Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон.
Добровольцы призвали Гладкова подумать о собственном народе.
По их словам:
усиливаются удары по военным целям,
обстрел региона фактически не прекращается,
люди продолжают страдать и гибнуть.
Добровольцы отметили, что жертвы среди мирных — на совести местных властей, ведь они препятствуют эвакуации людей.
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