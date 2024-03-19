Власти РФ заявили об эвакуации тысяч детей из Белгородщины и отселении сел

Власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.
Россияне решили вывезти из Белгородской области тысячи детей
Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей.
Кроме этого 19 марта в Минобороне РФ заявили, что на подлете в Белгород якобы сбили 9 воздушных целей. От обломков пострадали три человека. В домах выбиты окна, есть поврежденные автомобили. В атаке террористы традиционно обвинили Украину.
Что этому предшествовало
12 марта российские добровольцы из ЛСР, РДК и Сибирского батальона, воюющие на стороне Украины, заявили, что "идут на выборы" президента РФ.
Они пересекли границу с РФ и приступили к операции в приграничных областях России. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.
13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.
Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не могут эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.
Вечером 14 марта в ГУР подтвердили, что российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.
По утрам 15 марта, по данным российских добровольцев из Легиона "Свобода России", гуманитарным коридором для эвакуации воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области и 600 гражданских автомобилей из Курска.
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