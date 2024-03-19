Власти РФ заявили об эвакуации тысяч детей из Белгородщины и отселении сел

Власти Белгородской области РФ решили вывезти девять тысяч детей из региона в связи с периодическими обстрелами территории.

Россияне решили вывезти из Белгородской области тысячи детей

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей.

Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз около 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района... 22 числа 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край. .Система выстроена, — заявил Гладков. Поделиться

Кроме этого 19 марта в Минобороне РФ заявили, что на подлете в Белгород якобы сбили 9 воздушных целей. От обломков пострадали три человека. В домах выбиты окна, есть поврежденные автомобили. В атаке террористы традиционно обвинили Украину.

Что этому предшествовало

12 марта российские добровольцы из ЛСР, РДК и Сибирского батальона, воюющие на стороне Украины, заявили, что "идут на выборы" президента РФ.

Они пересекли границу с РФ и приступили к операции в приграничных областях России. В тот же день бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области.

13 марта российские добровольцы опубликовали совместное заявление, где анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске и призвали местных жителей эвакуироваться.

Впоследствии в РДК призвали всех жителей Курской и Брянской области, которые не успели или не могут эвакуироваться, немедленно проследовать в укрытие.

Вечером 14 марта в ГУР подтвердили, что российские власти блокируют эвакуацию мирных людей из Белгородской и Курской областей, где идут боевые действия.

По утрам 15 марта, по данным российских добровольцев из Легиона "Свобода России", гуманитарным коридором для эвакуации воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области и 600 гражданских автомобилей из Курска.