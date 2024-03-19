Влада РФ заявила про евакуацію тисяч дітей з Бєлгородщини та відселення сіл

Влада Бєлгородської області РФ вирішила вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території.
Росіяни вирішили вивезти з Бєлгородської області тисячі дітей
Як заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, ухвалено рішення вивезти з Бєлгородської області в інші регіони Росії близько 9 тисяч дітей.
Окрім цього 19 березня в Мінобороні РФ заявили, що на підльоті до Бєлгорода нібито збили 9 повітряних цілей. Від уламків постраждали три людини. У будинках вибиті вікна, є пошкоджені авто. В атаці терористи традиційно звинуватили Україну.
Що цьому передувало
12 березня російські добровольці з ЛСР, РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України, заявили, що “йдуть на вибори” президента РФ.
Вони перетнули кордон з РФ і розпочали операцію у прикордонних областях Росії. Того ж дня бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області.
13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську і закликали місцевих жителів евакуюватися.
Згодом у РДК закликали всіх мешканців Курської та Брянської області, які не встигли або не мають змоги евакуюватися, негайно прослідувати в укриття.
Ввечері 14 березня у ГУР підтвердили, що російська влада блокує евакуацію мирних людей з Бєлгородської та Курської областей, де йдуть бойові дії.
Станом на ранок 15 березня, за даними російських добровольців з Легіону "Свобода Росії", гуманітарним коридором для евакуації скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області і 600 цивільних авто з Курська.
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