Бєлгород потрапив під масовану атаку з РСЗВ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Бєлгород потрапив під масовану атаку з РСЗВ — відео

Обстріл Бєлгорода
Джерело:  online.ua

Росіяни заявляють, що зранку, 20 березня, Бєлгород нібито був масовано атакований з РСЗВ.

Що відбувається у Бєлгороді

У міноборони РФ очікувано заявили про нібито лише спробу атаки із застосуванням РСЗВ RM-70 "Вампір", яку було відбито.

Черговими засобами ППО тринадцять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю, — заявили у військовому відомстві країни-агресорки.

У той же час, за інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок атаки в Бєлгороді є загиблий і постраждалі, публікуючи кадри, зняті очевидцями.

Травми різного ступеня тяжкості кілька людей, зокрема 17-річна дівчина.

Також снаряди або їхні осколки пошкодили кілька будинків і автомобілів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також відзвітував про роботу російської ППО над містом та областю.

За попередньою інформацією, одна людина загинула — чоловік перебував у машині, коли в неї прилетіли уламки, від отриманих травм він помер на місці ще до приїзду бригади швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали: у дівчини 17 років закрита черепно-мозкова травма та розтин надбрівної області, у чоловіка — осколкові поранення правої верхньої кінцівки, — заявив Гладков.

Крім того, за його словами, у Бєлгороді постраждали кілька квартир у 12 МКД (вибиті вікна, пошкоджено балкони) та 16 автомобілів.

Є руйнування і на території трьох освітніх об'єктів — 2 дитячих садках та школі, а у Бєлгородському районі у селищі Розумне різні пошкодження отримали 7 приватних домоволодінь та два автомобілі.

Добровольці ЛСР, РДК та Сиббату звернулись до влади Бєлгородської області

Російські добровольці звернулись до губернатора Бєлгородської області. Вони закликали поплічника Путіна припинити прикриватись мирними людьми та евакуювати мешканців регіону.

До Вячеслава Гладкова звернулись Російський добровольчий корпус, Легіон "Свобода Росі" та Сибірський батальйон.

Добровольці закликали Гладкова подумати про власний народ.

Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області та зокрема, губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися громадянським населенням та негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області, — йдеться у зверненні добровольців.

За їхніми словами:

  • посилюються удари по військових цілях,

  • обстріл регіону фактично не припиняється,

  • люди продовжують страждати та гинути.

Добровольці зазначили, що жертви серед мирних — на совісті місцевої влади, адже вона перешкоджає евакуації людей.

Гладков! Подумай про свій народ! Ти нестимеш відповідальність за нові жертви, якщо повна евакуація населення не відбудеться найближчим часом. Збережіть життя людей! — закликають добровольці.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці РДК показали бої у Козинці під Бєлгородом — відео
рдк
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Влада РФ заявила про евакуацію тисяч дітей з Бєлгородщини та відселення сіл
іграшка
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЛСР дронами знищив засоби зв'язку армії РФ на Бєлгородщині — відео
ЛСР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?