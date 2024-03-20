Росіяни заявляють, що зранку, 20 березня, Бєлгород нібито був масовано атакований з РСЗВ.

Що відбувається у Бєлгороді

У міноборони РФ очікувано заявили про нібито лише спробу атаки із застосуванням РСЗВ RM-70 "Вампір", яку було відбито.

Черговими засобами ППО тринадцять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю, — заявили у військовому відомстві країни-агресорки. Поширити

У той же час, за інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок атаки в Бєлгороді є загиблий і постраждалі, публікуючи кадри, зняті очевидцями.

Травми різного ступеня тяжкості кілька людей, зокрема 17-річна дівчина.

Також снаряди або їхні осколки пошкодили кілька будинків і автомобілів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також відзвітував про роботу російської ППО над містом та областю.

За попередньою інформацією, одна людина загинула — чоловік перебував у машині, коли в неї прилетіли уламки, від отриманих травм він помер на місці ще до приїзду бригади швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали: у дівчини 17 років закрита черепно-мозкова травма та розтин надбрівної області, у чоловіка — осколкові поранення правої верхньої кінцівки, — заявив Гладков. Поширити

Крім того, за його словами, у Бєлгороді постраждали кілька квартир у 12 МКД (вибиті вікна, пошкоджено балкони) та 16 автомобілів.

Є руйнування і на території трьох освітніх об'єктів — 2 дитячих садках та школі, а у Бєлгородському районі у селищі Розумне різні пошкодження отримали 7 приватних домоволодінь та два автомобілі.

Добровольці ЛСР, РДК та Сиббату звернулись до влади Бєлгородської області

Російські добровольці звернулись до губернатора Бєлгородської області. Вони закликали поплічника Путіна припинити прикриватись мирними людьми та евакуювати мешканців регіону.

До Вячеслава Гладкова звернулись Російський добровольчий корпус, Легіон "Свобода Росі" та Сибірський батальйон.

Добровольці закликали Гладкова подумати про власний народ.

Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області та зокрема, губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися громадянським населенням та негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області, — йдеться у зверненні добровольців. Поширити

За їхніми словами:

посилюються удари по військових цілях,

обстріл регіону фактично не припиняється,

люди продовжують страждати та гинути.

Добровольці зазначили, що жертви серед мирних — на совісті місцевої влади, адже вона перешкоджає евакуації людей.