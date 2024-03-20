Росіяни заявляють, що зранку, 20 березня, Бєлгород нібито був масовано атакований з РСЗВ.
Що відбувається у Бєлгороді
У міноборони РФ очікувано заявили про нібито лише спробу атаки із застосуванням РСЗВ RM-70 "Вампір", яку було відбито.
У той же час, за інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок атаки в Бєлгороді є загиблий і постраждалі, публікуючи кадри, зняті очевидцями.
Травми різного ступеня тяжкості кілька людей, зокрема 17-річна дівчина.
Також снаряди або їхні осколки пошкодили кілька будинків і автомобілів.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також відзвітував про роботу російської ППО над містом та областю.
Крім того, за його словами, у Бєлгороді постраждали кілька квартир у 12 МКД (вибиті вікна, пошкоджено балкони) та 16 автомобілів.
Є руйнування і на території трьох освітніх об'єктів — 2 дитячих садках та школі, а у Бєлгородському районі у селищі Розумне різні пошкодження отримали 7 приватних домоволодінь та два автомобілі.
Добровольці ЛСР, РДК та Сиббату звернулись до влади Бєлгородської області
Російські добровольці звернулись до губернатора Бєлгородської області. Вони закликали поплічника Путіна припинити прикриватись мирними людьми та евакуювати мешканців регіону.
До Вячеслава Гладкова звернулись Російський добровольчий корпус, Легіон "Свобода Росі" та Сибірський батальйон.
Добровольці закликали Гладкова подумати про власний народ.
За їхніми словами:
посилюються удари по військових цілях,
обстріл регіону фактично не припиняється,
люди продовжують страждати та гинути.
Добровольці зазначили, що жертви серед мирних — на совісті місцевої влади, адже вона перешкоджає евакуації людей.
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