Міноборони країни-агресорки заявило про новий обстріл Бєлгорода та очікувано звинуватила у цьому Україну.

Що відомо про наслідки нового обстрілу Бєлгорода

В міноборони РФ заявили, що нібито Україна обстріляла місто з РСЗВ RM-70 “Vimpire”.

Черговими засобами ППО двадцять два реактивні снаряди знищено в повітрі над Бєлгородською областю, — зухвало заявляють у оборонному відомстві країни-агресорки. Поширити

У мережі ж повідомляють про те, що внаслідок "роботи ППО" пошкоджено будівлю університету — БДТУ ім. В.Г. Шухова, житловий будинок на проспекті Слави.

На десятому поверсі обвалився балкон, у дворі пошкоджено кілька автомобілів, — поширюють інформацію у російських соцмережах. Поширити

Росіяни заявляють, що внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб.

Що відомо про наслідки останніх обстрілів Бєлгорода

Кілька днів тому, 20 березня, росіяни заявляли, що Бєлгород нібито був масовано атакований з РСЗВ.

За інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок атаки в Бєлгороді є загиблий і постраждалі, публікуючи кадри, зняті очевидцями.

Травми різного ступеня тяжкості кілька людей, зокрема 17-річна дівчина.

Також снаряди або їхні осколки пошкодили кілька будинків і автомобілів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також відзвітував про роботу російської ППО над містом та областю.

у Бєлгороді постраждали кілька квартир у 12 МКД (вибиті вікна, пошкоджено балкони) та 16 автомобілів.

Було зафіксовано руйнування і на території трьох освітніх об'єктів — 2 дитячих садках та школі, а у Бєлгородському районі у селищі Розумне різні пошкодження отримали 7 приватних домоволодінь та два автомобілі.