В РФ заявляють про новий обстріл Бєлгорода — відео
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В РФ заявляють про новий обстріл Бєлгорода — відео

Обстріл Бєлгорода
Джерело:  online.ua

Міноборони країни-агресорки заявило про новий обстріл Бєлгорода та очікувано звинуватила у цьому Україну. 

Що відомо про наслідки нового обстрілу Бєлгорода

В міноборони РФ заявили, що нібито Україна обстріляла місто з РСЗВ RM-70 “Vimpire”.

Черговими засобами ППО двадцять два реактивні снаряди знищено в повітрі над Бєлгородською областю, — зухвало заявляють у оборонному відомстві країни-агресорки.

У мережі ж повідомляють про те, що внаслідок "роботи ППО" пошкоджено будівлю університету — БДТУ ім. В.Г. Шухова, житловий будинок на проспекті Слави.

На десятому поверсі обвалився балкон, у дворі пошкоджено кілька автомобілів, — поширюють інформацію у російських соцмережах.

Росіяни заявляють, що внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб.

Що відомо про наслідки останніх обстрілів Бєлгорода

Кілька днів тому, 20 березня, росіяни заявляли, що Бєлгород нібито був масовано атакований з РСЗВ.

За інформацією російських Telegram-каналів, внаслідок атаки в Бєлгороді є загиблий і постраждалі, публікуючи кадри, зняті очевидцями.

Травми різного ступеня тяжкості кілька людей, зокрема 17-річна дівчина.

Також снаряди або їхні осколки пошкодили кілька будинків і автомобілів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також відзвітував про роботу російської ППО над містом та областю.

у Бєлгороді постраждали кілька квартир у 12 МКД (вибиті вікна, пошкоджено балкони) та 16 автомобілів.

Було зафіксовано руйнування і на території трьох освітніх об'єктів — 2 дитячих садках та школі, а у Бєлгородському районі у селищі Розумне різні пошкодження отримали 7 приватних домоволодінь та два автомобілі.

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