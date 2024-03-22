Під Бєлгородом впав російський вертоліт. Один пілот поранений
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Під Бєлгородом впав російський вертоліт. Один пілот поранений

вертоліт
Джерело:  online.ua

У Бєлгородській області РФ впав вертоліт Мі-8. На борту під час аварії було четверо людей.

Що відомо про падіння вертоліта Мі-8 під Бєлгород

Як зазначають росЗМІ, аварія сталася вранці 21 березня, але інформація про неї просочилася лише через добу.

Гелікоптер здійснив жорстку посадку вранці 21 березня неподалік селища Ровеньки. На борту було 4 особи. Сам гелікоптер отримав механічні пошкодження, — йдеться в повідомленні.

За даними російських пабліків, одного із постраждалих доправили до лікарні. За попередніми даними, причиною жорсткої посадки стала помилка пілота.

Мі-8 — один із двох наймасовіших двигунових гелікоптерів у світі, призначений для виконання багатьох військових та цивільних завдань. Він використовується в понад 50 країнах, включно з Індією, Китаєм та Іраном.

За даними, вартість вертольота Мі-8 стартує з шести мільйонів доларів.

Що відомо про останні авіакатастрофи в РФ

12 березня в Івановській області РФ поблизу військового аеродрому "Північний" впав літак Іл-76.

На борту було вісім членів екіпажу та сім пасажирів.

Як стверджує Міноборони Росії, літак ніби не зміг долетіти до смуги аеродрому "Північний" і впав у районі місцевого цвинтаря.

Що важливо розуміти, нна аеродромі "Північний" базуються літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 та військово-транспортна авіація.

Окрім цього 14 березня у Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8. За борту під час катастрофи було 20 осіб.

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