ГУР знищило російський бойовий вертоліт Ка-29 — відео

Як виявилося, бійці ГУР не лише потопили 5 березня російський корабель “Сергій Котов”, а й знищили корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29, який у момент атаки знаходився на борту судна.

Росія втратила ще один вертоліт у війні проти України

Пресслужба ГУР оприлюднила перехоплення розмови російських загарбників з подробицями знищення патрульного корабля "Сергій Котов".

Зрозуміло, що ви все це знаєте. Нашу трагічну подію нічну. Відповідно в 0.50 безекіпажнимим катерами у кількості 5 одиниць було атаковано малий патрульний корабель "Котов", який разом з нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони, та знаходиться він у мене, відповідно, на управлінні, — під час розмови командир 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебував "Сергій Котов" Поширити

Російський загарбник також підтвердив, що "Сергій Котов" був атакований 5-ма безекіпажнимим кораблями (БЕКами), на його борту знаходився також вертоліт.

Як вдалося дізнатися українським журналістам від своїх інсайдерів у ГУР, українськив воїнам вдалося знищити корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 (подальший розвиток вертольота Ка-27).

Що важливо розуміти, для розміщення палубної авіації на патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.

Що важливо знати про російський вертоліт Ка-29

Ка-29 (виріб 502, по класифікації НАТО: Helix-B) — радянський корабельний транспортно-бойовий вертоліт, подальший розвиток вертольота Ка-27.

Його розробили в ОКБ ім. Н. І. Камова на початку 1980-х років.

Головне завдання Ка-29 — десантування з кораблів підрозділів морської піхоти і їх вогневої підтримки, транспортування різних вантажів та ін.

05.03.2024 року один екземпляр гвинтокрила Ка-29, що базувався на борту корабля ВМФ РФ "Сергій Котов" був знищений разом з кораблем.